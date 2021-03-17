В Україні повністю була вакцинована лише одна людина. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.

За минулу добу, 16 березня, вакцинувалося 9 840 осіб проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб. Лише одна людина отримала 2 дози і завершила вакцинацію.

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Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській Республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield),

– повідомили у МОЗ.

В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 71 923 українців.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за 16 березня:

Вінницька область – 480 щеплень;

Волинська область – 130 щеплень;

Дніпропетровська область – 390 щеплень;

Донецька область – 640 щеплень;

Житомирська область – 170 щеплень;

Закарпатська область – 160 щеплень;

Запорізька область – 250 щеплень;

Івано-Франківська область – 610 щеплень;

Київська область – 440 щеплень;

Кіровоградська область – 240 щеплень;

Луганська область – 460 щеплень;

Львівська область – 590 щеплень;

м. Київ – 840 щеплень;

Миколаївська область – 270 щеплень;

Одеська область – 450 щеплень;

Полтавська область – 470 щеплень;

Рівненська область – 260 щеплень;

Сумська область – 340 щеплень;

Тернопільська область – 600 щеплень;

Харківська область – 370 щеплень;

Херсонська область – 700 щеплень;

Хмельницька область – 280 щеплень;

Чернівецька область – 190 щеплень;

Чернігівська область – 340 щеплень;

Черкаська область – 170 щеплень.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал