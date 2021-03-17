Хто в Україні отримав другу дозу вакцини від COVID-19
В Україні повністю була вакцинована лише одна людина. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.
Джерело:Пресслужба МОЗ
За минулу добу, 16 березня, вакцинувалося 9 840 осіб проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб. Лише одна людина отримала 2 дози і завершила вакцинацію.
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Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській Республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield),
– повідомили у МОЗ.
В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 71 923 українців.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).
Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за 16 березня:
- Вінницька область – 480 щеплень;
- Волинська область – 130 щеплень;
- Дніпропетровська область – 390 щеплень;
- Донецька область – 640 щеплень;
- Житомирська область – 170 щеплень;
- Закарпатська область – 160 щеплень;
- Запорізька область – 250 щеплень;
- Івано-Франківська область – 610 щеплень;
- Київська область – 440 щеплень;
- Кіровоградська область – 240 щеплень;
- Луганська область – 460 щеплень;
- Львівська область – 590 щеплень;
- м. Київ – 840 щеплень;
- Миколаївська область – 270 щеплень;
- Одеська область – 450 щеплень;
- Полтавська область – 470 щеплень;
- Рівненська область – 260 щеплень;
- Сумська область – 340 щеплень;
- Тернопільська область – 600 щеплень;
- Харківська область – 370 щеплень;
- Херсонська область – 700 щеплень;
- Хмельницька область – 280 щеплень;
- Чернівецька область – 190 щеплень;
- Чернігівська область – 340 щеплень;
- Черкаська область – 170 щеплень.
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал
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