Хто в Україні отримав другу дозу вакцини від COVID-19

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Джерело:

Пресслужба МОЗ

В Україні повністю була вакцинована лише одна людина. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.

За минулу добу, 16 березня, вакцинувалося 9 840 осіб проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб. Лише одна людина отримала 2 дози і завершила вакцинацію.

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Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській Республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield),
– повідомили у МОЗ.

В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 71 923 українців.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за 16 березня:

  • Вінницька область – 480 щеплень;
  • Волинська область – 130 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 390 щеплень;
  • Донецька область – 640 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 160 щеплень;
  • Запорізька область – 250 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 610 щеплень;
  • Київська область – 440 щеплень;
  • Кіровоградська область – 240 щеплень;
  • Луганська область – 460 щеплень;
  • Львівська область – 590 щеплень;
  • м. Київ – 840 щеплень;
  • Миколаївська область – 270 щеплень;
  • Одеська область – 450 щеплень;
  • Полтавська область – 470 щеплень;
  • Рівненська область – 260 щеплень;
  • Сумська область – 340 щеплень;
  • Тернопільська область – 600 щеплень;
  • Харківська область – 370 щеплень;
  • Херсонська область – 700 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область – 190 щеплень;
  • Чернігівська область – 340 щеплень;
  • Черкаська область – 170 щеплень.


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