Хто в Україні отримав другу дозу вакцини від COVID-19

Джерело:Пресслужба МОЗ
В Україні повністю була вакцинована лише одна людина. Нею стала лікарка, яка працювала за контрактом на Мальдівах.
За минулу добу, 16 березня, вакцинувалося 9 840 осіб проти COVID-19. З них вакциновано 1 дозою – 9 839 осіб. Лише одна людина отримала 2 дози і завершила вакцинацію.
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Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа. Другу дозу вакцини проти COVID-19 отримала лікарка, яка працювала за контрактом у Мальдівській Республіці, де й отримала перше щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield),
– повідомили у МОЗ.
В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від коронавірусу отримали 71 923 українців.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).
Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал