Чому Рада зняла з виробників вакцин проти COVID-19 відповідальність за побічні реакції? І хто тепер за них відповідатиме в Україні? На ці питання відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Щодо першого питання – то тут мовиться про вимогу виробників. Щодо другого – то відповідальність візьме на себе уряд.

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Чому парламент зняв з виробників вакцин проти COVID-19 відповідальність за побічні реакції

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що такою є вимога іноземних виробників вакцин. Виконати цю вимогу Верховна Рада повинна була, аби вакцини надходили до України.

Це вимога виробників. Це той шлях, по якому йшли всі країни, які хочуть мати доступ до певних вакцин. Передусім мовиться про мРНК-вакцини – ті вакцини, які інноваційні. На цю вимогу ми прийняли таки зміни,

– сказав міністр.

Нагадаємо, виробників вакцин проти коронавірусу позбавили відповідальності за можливі побічні ефекти після щеплення. Відповідний законопроєкт Верховна Рада 19 березня прийняла 236 голосами.

Хто тепер відповідатиме в Україні за непередбачувані наслідки вакцинації

За словами Степанова, Кабінет Міністрів України взяв на себе відповідальність за якість вакцини проти коронавірусу.

Ми беремо на себе відповідальність за не передбачувані наслідки від вакцинації. Це перш за все те, що стосується компенсації заподіяної шкоди,

– заявив глава МОЗ.

Степанов наголосив, що задля цього уряд невдовзі – "на найближчих засіданнях" – прийме рішення про створення спеціального фонду, який займатиметься компенсацією за побічні наслідки від вакцин проти коронавірусу.



Та зверніть увагу: коли інші держави приймали аналогічне рішення, фонд із грошима на компенсації вони вже мали.

Вакцинація в Україні: головне

24 лютого в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу єдиним наявним (і на той час, і станом на 20 березня) препаратом індійського виробництва Covishield за ліцензією AstraZeneca.

Поставки вакцин інших виробників Україна досі очікує.

Станом на 19 березня щеплення отримали майже 93 тисячі українців. У першій хвилі вакцинації були медики та військовослужбовці Операції Об'єднаних сил.

19 березня міністр Степанов повідомив, що в Україні починається вже друга хвиля вакцинації.