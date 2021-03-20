Хто відповідатиме за побічні реакції у вакцинованих проти COVID-19 в Україні

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
Чому Рада зняла з виробників вакцин проти COVID-19 відповідальність за побічні реакції? І хто тепер за них відповідатиме в Україні? На ці питання відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Щодо першого питання – то тут мовиться про вимогу виробників. Щодо другого – то відповідальність візьме на себе уряд.
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що такою є вимога іноземних виробників вакцин. Виконати цю вимогу Верховна Рада повинна була, аби вакцини надходили до України.
Це вимога виробників. Це той шлях, по якому йшли всі країни, які хочуть мати доступ до певних вакцин. Передусім мовиться про мРНК-вакцини – ті вакцини, які інноваційні. На цю вимогу ми прийняли таки зміни,
– сказав міністр.
За словами Степанова, Кабінет Міністрів України взяв на себе відповідальність за якість вакцини проти коронавірусу.
Ми беремо на себе відповідальність за не передбачувані наслідки від вакцинації. Це перш за все те, що стосується компенсації заподіяної шкоди,
– заявив глава МОЗ.
Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу