Хто і як може викликати мобільну бригаду з вакцинації від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що якщо людина не може пересуватися, живе далеко від пунктів щеплення, або весь колектив хоче вакцинуватися проти COVID-19 одночасно, тоді можна викликати мобільну бригаду.

Бригади також можуть вакцинувати медиків, освітян, соціальних працівників, військових тощо.

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Як викликати мобільну бригаду в різних ситуаціях:

Якщо ви чи ваші близькі не можете самостійно пересуватися

У разі, якщо ви не можете самостійно потрапити до пункту вакцинації, потрібно залишити заявку на приїзд мобільної бригади за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через вашого сімейного лікаря.

Вашу заявку зареєструють, і координатори складуть графік виїздів бригад.

Потім зателефонують та повідомлять дату і час приїзду.

Регіональні координатори з вакцинації складають графіки виїздів мобільних бригад так, щоб за один виїзд вони могли вакцинувати декілька маломобільних осіб.

Ймовірно, треба буде почекати її приїзду декілька тижнів, коли збереться достатня кількість охочих вакцинуватися вдома у вашому районі чи населеному пункті.

Як записати робочий колектив на щеплення мобільною бригадою

Пропозицію ви повинні озвучити роботодавцю, аби він сконтактував з регіональним координатором, щоб вас вакцинували за місцем роботи.

Зокрема, це можна зробити, якщо ви працюєте у сфері охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, а також якщо ви військовий, працівник державних органів влади чи структур безпеки.

Якщо ви працюєте в іншій сфері, охочих вакцинуватися на вашому підприємстві має бути не менше 100.

Ще один варіант – зателефонувати на гарячу лінію МОЗ. Тоді вам пояснять, до кого можна звернутись у вашому регіоні.

Відповідальний за підготовку та організацію процесу вакцинації складе поіменні списки працівників. Потім можна залишити заявку на виїзд мобільної бригади за тим же номером 0 800 60 20 19.

Як викликати бригаду в громади

Запросити до себе мобільну бригаду можуть представники окремих громад:

у яких немає пунктів чи центрів вакцинації від COVID-19;

у яких відсоток охоплення щепленнями серед людей віком 60+ нижчий за 30%.

Щоб вакцинальна бригада приїхала саме до вашої громади, необхідно зібрати список охочих вакцинуватися та подати заявку до обласних департаментів та управлінь.

Вони передадуть цю заявку регіональним координаторам з вакцинації, а ті сконтактують із представниками громади.

Якщо у громаді багато літніх людей, яким важко пересуватися, мобільна бригада їздитиме від дверей до дверей та вакцинуватиме їх удома.

Якою вакциною щеплять мобільні бригади

У МОЗ наголосили, що для "мобільної" вакцинації можна використовувати лише вакцини в однодозових флаконах. В Україні такою вакциною є CoronaVac (Sinovac Biotech).

Її ж можна використовувати для бустерної дози.

Водночас якщо мобільні бригади щеплять організовану групу, наприклад у будинку для літніх людей, то вони можуть використовувати будь-яку зареєстровану вакцину, яка в них є.

Які темпи вакцинації в Україні Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели понад 30 мільйонів COVID-щеплень. За минулу добу, 25 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 736 людей. 29 929 з них отримали першу дозу, 28 984 – другу, 628 – додаткову, а решта 22 195 – бустерну.

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