У тих областях України, де спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, спостерігається й збільшення тривалості госпіталізацій. Тобто пацієнтам з COVID-19 тепер потрібно більше часу, аби одужати.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що якщо раніше середня тривалість госпіталізації тривала 7 – 8 днів, то нині вона триває 19 – 20.

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Натомість прем'єр-міністр України повідомив, що на Вінниччині та Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19. Захворюваність у цих областях почала зростати.

Скільки в Україні ліжок для хворих на COVID-19

Денис Шмигаль повідомив, нині в Україні підготовано 68 332 ліжка для хворих на коронавірус. Натомість 583 90 з них підключені до кисню.

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