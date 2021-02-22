Хворі на коронавірус українці тепер удвічі довше перебувають у лікарнях
У тих областях України, де спостерігається зростання захворюваності на коронавірус, спостерігається й збільшення тривалості госпіталізацій. Тобто пацієнтам з COVID-19 тепер потрібно більше часу, аби одужати.
Джерело:Офіс Президента
Головний санлікар країни Віктор Ляшко розповів, що якщо раніше середня тривалість госпіталізації тривала 7 – 8 днів, то нині вона триває 19 – 20.
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Натомість прем'єр-міністр України повідомив, що на Вінниччині та Закарпатті погіршується ситуація з COVID-19. Захворюваність у цих областях почала зростати.
Скільки в Україні ліжок для хворих на COVID-19
Денис Шмигаль повідомив, нині в Україні підготовано 68 332 ліжка для хворих на коронавірус. Натомість 583 90 з них підключені до кисню.
Коронавірус в Україні: головне
- За минулу добу в Україні виявили 3 206 хворих на коронавірус. Натомість до лікарень госпіталізували 1 443 пацієнти. На жаль, ще 53 інфікованих померли.
- 22 лютого загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні зросла до 1 307 662. 1 147 426 людей вже одужали, але 25 156 хворих пішли з життя, не зумівши подолати хворобу.
- Найскладніше ситуація в Івано-франківській області. Там розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів з COVID-19.
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