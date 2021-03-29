"Хворі лежать сині": в обласній лікарні Житомира медики вимагають звільнення керівника

Працівники реанімації обласної лікарні у Житомирі вимагають звільнення головного лікаря. Медики заявляють. що в закладі дефіцит кисню, ліків немає, а медикам не виплачують обіцяних доплат.

Працівники кажуть, що адміністрація закладу замовчує ці проблеми. Натомість лікарів, які говорять про це вголос – цькують.

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Натомість керівництво лікарні стверджує, що невдоволення виказують ті працівники, яким оголосили догани.

Причина протестів: що кажуть медики лікарні

Під лікарнями закладу зібрався мітинг, на який зійшлося близько трьох десятків працівників. Це все медики з реанімаційного відділення, де лікують хворих на коронавірус.

Лікарі заявили, що у відділенні не дотримуються протоколів лікування хворих. У закладі не вистачає кисню і керівництво лікарні нічого не робить з цією проблемою. До прикладу, цього ранку пацієнти задихалися і їм нічим не могли допомогти, тому що концентраторів не було.

А ще медики розповідають, що не отримують доплат в обіцяному розмірі й компенсацій, коли інфікуються коронавірусом на роботі.

У нас кисень сьогодні на одиниці, потрібно, щоб було хоча б три одиниці, тому що апарати не спрацьовують, хворі лежать сині, немає машини, щоб вивезти трупи хворих, у нас трупи померших людей стоять до ранку у відділеннях, серед інших живих хворих. Ми звертаємося на колінах, ми стоїмо на колінах, ми просимо міністра охорони здоров'я перевірки,

– заявила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської обласної лікарні Олена Шевчук.

Медики вимагають фінансової перевірки закладу. Вони хочуть дізнатися, куди йдуть виділені на боротьбу з коронавірусом кошти.

Реакція головного лікаря

Головний лікар не вийшов до протестувальників. Але заявив, що на акцію вийшли незадоволені медики, які напередодні отримали догани за невиконання службових обов'язків. Усі звинувачення медиків він заперечує.

Мені важко пояснити і зрозуміти, коли вчора ніяких проблем не було, сьогодні ранком настає питання начебто нема кисню. Є кисень у нас в лікарні. Всі завідувачі доповіли, що безперебійно,

– заявив генеральний директор Житомирської обласної клінічної лікарні Богдан Леськів.

В ОДА розпочали перевірку

В облдержадміністрації взялися перевірити, хто каже правду. Незадоволених медиків запросили на розмову за зачиненими дверима. Після години перемовин чиновники пообіцяли, що обласну лікарню перевірять.

Ініціюємо спільну робочу групу, швидко виїдемо на місце, бо ми зацікавлені в тому, щоб ця лікарня працювала безперебійно, надавала допомогу "ковідним" хворим, бо там 330 ліжок,

– заявив перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Наталія Остапчук

Чиновники запевнили, що медиків, які вийшли на протест проти адміністрації лікарні, ніхто не звільнить.