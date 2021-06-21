Хворі лежать на землі в коридорах: у мережі показали жахливу ситуацію в лікарнях Петербурга

У мережі оприлюднили жахливі кадри з ковідного відділення однієї з лікарень Санкт-Петербурга. Судячи з відео, ситуація критична, а місць для всіх хворих не вистачає.

На оприлюднених кадрах видно, як у лікарні катастрофічно не вистачає місць і хворі змушені лежати просто на підлозі.

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Автор відео заявив, що місця в палатах для пацієнтів закінчилися. Саме тому російські лікарі розміщують деяких хворих на матрацах просто на підлозі в коридорах.

За попередніми даними, така ситуація виникла у COVID-відділенні 15-ї міської лікарні в Пітері. Вона почала приймати хворих на коронавірус лише з 18 травня. Для цього під інфікованих перепрофілювали 165 ліжок. Але навіть цього виявилося замало.

Пітерська влада відмовилася коментувати відео.

Хворі на COVID-19 лежать на підлозі у лікарні Петербурга: дивіться відео