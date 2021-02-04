Пародонтит – запальне захворювання ясен – може бути пов'язаний з тяжким перебігом COVID-19. Тому, якщо у вас є така проблема, візит до стоматолога врятує ваше життя.

Джерело: EFP

Як відбувалося дослідження

Дослідження проводилося методом "випадок-контроль" з використанням даних медичних карт в лікарнях Катару. Вчені проаналізували дані 568 пацієнтів, у яких підтвердився COVID-19 в період з лютого по липень минулого року. У цій групі 40 хворим потрібна була госпіталізація і штучна вентиляція легенів через ускладнення.

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Автори дослідження зібрали дані про захворювання ясен у всіх пацієнтів і з'ясували, що у 45% з них були діагностовані різні запалення.

Як хвороби ясен впливають на перебіг коронавірусу

Після коригування даних з урахуванням віку, статі, ваги та шкідливих звичок і хронічних захворювань, виявилося, що пацієнтів з проблемними яснами мають більш ніж триразовий ризик ускладнення при COVID-19.

У таких пацієнтів в 4,5 раза більше шансів потрапити на апарат штучної вентиляції легенів і майже в 9 разів вища ймовірність померти. Крім того, у пацієнтів із захворюваннями запальні маркери в крові були значно вищими, ніж у людей, які не мають таких проблем.

Чому хвороби ясен впливають на перебіг коронавірусу

На думку авторів дослідження, це може вказувати на те, що запальний процес може погіршувати перебіг COVID-19. Вчені припустили також, що бактеріальне запалення в порожнині рота також може сприяти поширенню коронавірусу в організмі.

Саме тому лікарі повинні приділяти підвищену увагу госпіталізованим пацієнтам із захворюваннями ясен і використовувати пероральні антисептики, щоб зменшити ризик поширення бактерій.