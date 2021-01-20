Хворих більшає, страх зникає: все менше українців бояться COVID-19 – опитування
Більшість населення України вже не боїться інфікуватись коронавірусом. Людей, що хвилюються через можливе власне інфікування COVID-19, назбиралось 39%. Проте 16% опитаних впевнені, що подолали хворобу.
Головне з результатів опитування
Ще 2 місяці тому українці значно більше боялись заразитись COVID-19, таких було 59%. Про це свідчать результати опитування проведеного соцгрупою "Рейтинг" у січні 2021 року.
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Чи боїтесь ви за те, що особисто захворієте коронавірусом:
- Березень 2020 року:
- Хвилююся –58%.
- Не хвилююся – 42%.
- Листопад 2020 року:
- Хвилююся – 59%.
- Не хвилююся – 41%.
- Січень 2021 року:
- Хвилююся – 39%.
- Не хвилююся – 59%.
Чи хвилюєтесь ви, що на COVID-19 захворіють ваші рідні:
- Березень 2020 року:
- Хвилююся –88%.
- Не хвилююся – 11%.
- Листопад 2020 року:
- Хвилююся – 87%.
- Не хвилююся – 12%.
- Січень 2021
- Хвилююся – 78%.
- Не хвилююся – 21%.
Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"
Скільки українців думають, що вже хворіли на COVID-19
Також згідно з результатами дослідження, 16% українців вважають, що вони перехворіли коронавірусом. Ще 80% – впевнені, що ні. Ще 4% – не можуть визначитись.
Скільки українців вже перехворіли/ хворіють на COVID-19 / Інфографіка "Рейтингу"
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?
Станом на 20 січня в україні виявили 1 мільйон 178 тисяч 38 випадків коронавірусу. З них 21 258 – летальні. Одужали понад 900 тисяч хворих. За останню добу зафіксували 4 383 нових випадки.
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