Більшість населення України вже не боїться інфікуватись коронавірусом. Людей, що хвилюються через можливе власне інфікування COVID-19, назбиралось 39%. Проте 16% опитаних впевнені, що подолали хворобу.

Головне з результатів опитування

Ще 2 місяці тому українці значно більше боялись заразитись COVID-19, таких було 59%. Про це свідчать результати опитування проведеного соцгрупою "Рейтинг" у січні 2021 року.

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Чи боїтесь ви за те, що особисто захворієте коронавірусом:

Березень 2020 року:

Хвилююся –58%. Не хвилююся – 42%.

Листопад 2020 року:

Хвилююся – 59%. Не хвилююся – 41%.

Січень 2021 року:

Хвилююся – 39%. Не хвилююся – 59%.

Чи хвилюєтесь ви, що на COVID-19 захворіють ваші рідні:

Березень 2020 року:

Хвилююся –88%. Не хвилююся – 11%.

Листопад 2020 року:

Хвилююся – 87%. Не хвилююся – 12%.

Січень 2021

Хвилююся – 78%. Не хвилююся – 21%.



Чи бояться українці захворіти на коронавірус / Інфографіка "Рейтингу"

Скільки українців думають, що вже хворіли на COVID-19

Також згідно з результатами дослідження, 16% українців вважають, що вони перехворіли коронавірусом. Ще 80% – впевнені, що ні. Ще 4% – не можуть визначитись.

Скільки українців вже перехворіли/ хворіють на COVID-19 / Інфографіка "Рейтингу"

Зверніть увагу! Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 14 – 16 січня 2021 серед 1600 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,4%.