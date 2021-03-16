Хворих на COVID-19 жителів Харкова почали доставляти в лікарню Чугуєва
У Харкові через спалах захворюваності на COVID-19 бракує місць у медичних закладах. Через це пацієнтів почали доставляти в лікарню Чугуєва.
Джерело:Телеграм міського голови Чугуєва
Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що станом на 16 березня в міській лікарні перебувають 120 хворих на коронавірус, з яких близько 100 потребують кисню. За її словами, з них 13 пацієнтів є харків'янами, яким не вистачило місць у медзакладах обласного центру.
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Мінаєва також зазначила, що в Чугуївській громаді ситуація із захворюваністю на коронавірус також погіршується.
Через це в лікарні розширюють реанімаційне відділення та встановлюють нове кисневе устаткування.
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COVID-19 у Харківській області: коротко
- Від початку пандемії на Харківщині, станом на 16 березня 2021 року, виявили 90 760 випадків захворювання на коронавірус.
- Наразі 9 155 осіб перебувають під медичним спостереженням, а 79 872 пацієнти вже одужали. На жаль, померли 1 733 людини.
- Від початку вакцинації у Харківській області зробили вже 1 779 щеплень від COVID-19.
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