Хворих на COVID-19 жителів Харкова почали доставляти в лікарню Чугуєва

У Харкові через спалах захворюваності на COVID-19 бракує місць у медичних закладах. Через це пацієнтів почали доставляти в лікарню Чугуєва.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що станом на 16 березня в міській лікарні перебувають 120 хворих на коронавірус, з яких близько 100 потребують кисню. За її словами, з них 13 пацієнтів є харків'янами, яким не вистачило місць у медзакладах обласного центру.

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Мінаєва також зазначила, що в Чугуївській громаді ситуація із захворюваністю на коронавірус також погіршується.

Через це в лікарні розширюють реанімаційне відділення та встановлюють нове кисневе устаткування.

У різних регіонах України різко зросла кількість хворих на COVID-19. Через це вже до кінця тижня в країні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження.

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