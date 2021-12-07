Серед хворих – 716 дітей та 200 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували – 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 осіб.

Найбільше інфікованих виявили у Києві.

Скільки зробити тестів

Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 510 610 осіб;

одужало – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал