Серед хворих – 716 дітей та 200 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували – 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.

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Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 осіб.

Найбільше інфікованих виявили у Києві.

Скільки зробити тестів

Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 510 610 осіб;
  • одужало – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;

Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1 270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал