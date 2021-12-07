Серед хворих – 716 дітей та 200 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізували – 1 349 пацієнтів з підозрою на COVID-19 або з недугою.
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Варто відзначити, що госпіталізацій трохи поменшало, а от летальних випадків – навпаки. Так, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 467 хворих. Натомість видужали – 22 878 осіб.
Найбільше інфікованих виявили у Києві.
Скільки зробити тестів
Загалом за добу вдалося протестувати 70 934 людини, зокрема методом ПЛР (30 560), методом ІФА (6 804), досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (33 570).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 510 610 осіб;
- одужало – 3 082 619 осіб;
- летальних випадків – 88 986;
Всього провели 16 119 721 ПЛР-тестування.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 270;
- Вінницька область – 237;
- Волинська область – 397;
- Дніпропетровська область – 183;
- Донецька область – 689;
- Житомирська область – 129;
- Закарпатська область – 292;
- Запорізька область – 503;
- Івано-Франківська область – 84;
- Київська область – 575;
- Кіровоградська область – 151;
- Луганська область – 187;
- Львівська область – 350;
- Миколаївська область – 347;
- Одеська область – 368;
- Полтавська область – 716;
- Рівненська область – 372;
- Сумська область – 151;
- Тернопільська область – 142;
- Харківська область – 292;
- Херсонська область – 33;
- Хмельницька область – 253;
- Черкаська область – 624;
- Чернівецька область – 135;
- Чернігівська область – 175.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал