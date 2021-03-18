Одна з головних небезпек коронавірусу полягає в тому, що багато людей переносять його безсимптомно або дуже легко, списуючи симптоми на втому або звичайну застуду. Саме тому безліч випадків COVID-19 залишаються неврахованими та не потрапляють в офіційну статистику, що значно спотворює реальну картину захворюваності.

Як відбувалося дослідження

У новому дослідженні американські вчені вирішили порівняти кількість безсимптомних випадків з офіційною статистикою захворюваності. Вони проаналізували дані майже 62 тисяч американців, які подавали заяву на страхування життя.

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Учасники надали зразки крові та різні дані про своє здоров'я. На момент подачі заяви всі вони повідомили про те, що у них не було коронавірусної інфекції. Однак лабораторне тестування виявило антитіла до SARS-Cov-2 у більш ніж 4 тисяч учасників.

Це означає, що вони перенесли інфекцію безсимптомно, або ж їхні симптоми були настільки легкими, що вони їх не помітили або списали на інші стани.

Потім вчені зіставили цю інформацію з даними перепису населення 2019 року, щоб оцінити частку реального рівня зараження в різних штатах. Показники дуже сильно варіювалися в різних частинах країни. Найвищий рівень зараження виявився в Нью-Йорку, який взяв на себе перший удар епідемії COVID-19 в США.

Хворих вдвічі більше

За оцінками вчених, за станом на кінець вересня в США було не менше 15,9 мільйона випадків SARS-Cov-2 в США, включаючи безсимптомні. Однак Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомляли про 7,2 мільйона інфікованих.

Реальна кількість випадків зараження більш ніж у два рази перевищує дані CDC, що свідчить про більш широке поширення пандемії,

– наголосили науковці.