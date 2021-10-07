Хворим бракує місць, тіла лежать у коридорі: моторошне відео з COVID-лікарні у Мелітополі
Джерело:телеграм "Мелітопольграм"
Ситуація з коронавірусом у Запорізькій області погіршується. У Мелітополі вже посилюють карантин, а у відділеннях лікарень майже не залишилось місць для нових хворих.
Відео зсередини медзакладу виклали у місцевому телеграм-каналі. На кадрах видно, як в коридорі біля палат стоїть каталка із тілом померлого пацієнта.
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У реанімації немає місць
Повідомляють, що інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а в палатах на першому поверсі зайняті майже усі місця. Там лікуються найважчі хворі – їх прирівнюють до реанімаційних, оскільки у реанімації для всіх місць у нас не вистачає.
Палати в нас змішані. У нас немає чоловічих і жіночих через брак місць,
– розповіла лікарка.
Більшість із хворих підключені до кисневих концентраторів та апаратів ШВЛ.Довідка. Станом на 7 жовтня в інфекційному шпиталі в Мелітополі перебуває 280 пацієнтів. За добу у місті коронавірус підтвердили в 742 мешканців.
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Мелітополі значно посилили карантин
- Через загострення епідеміологічної ситуації Запорізька область потрапила у помаранчеву карантинну зону.
- З 7 жовтня проїзд у транспорті у місті чітко обмежений за часом – автобуси виходять на маршрути лише з 6 до 9 ранку та з 16 до 19 години вечора.
- У транспорт пускають лише з довідкою про вакцинацію чи з негативним ПЛР-тестом. Виняток – хіба для неповнолітніх учнів та студентів.
- Також заборонили роботу усіх дитячих розважальних закладів, скасували всі масові заходи. Кафе та ресторани працюватимуть лише у випадку 100% вакцинації всіх співробітників.