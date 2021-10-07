Хворим бракує місць, тіла лежать у коридорі: моторошне відео з COVID-лікарні у Мелітополі

Ситуація з коронавірусом у Запорізькій області погіршується. У Мелітополі вже посилюють карантин, а у відділеннях лікарень майже не залишилось місць для нових хворих.

Відео зсередини медзакладу виклали у місцевому телеграм-каналі. На кадрах видно, як в коридорі біля палат стоїть каталка із тілом померлого пацієнта.

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У реанімації немає місць

Повідомляють, що інфекційна лікарня заповнена пацієнтами, а в палатах на першому поверсі зайняті майже усі місця. Там лікуються найважчі хворі – їх прирівнюють до реанімаційних, оскільки у реанімації для всіх місць у нас не вистачає.

Палати в нас змішані. У нас немає чоловічих і жіночих через брак місць,

– розповіла лікарка.

Більшість із хворих підключені до кисневих концентраторів та апаратів ШВЛ.

Станом на 7 жовтня в інфекційному шпиталі в Мелітополі перебуває 280 пацієнтів. За добу у місті коронавірус підтвердили в 742 мешканців.

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