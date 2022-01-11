Хворим на COVID-19 медикам дозволили ходити на роботу у США
Джерело:The Associated Press
Відтепер медики, інфіковані коронавірусом, однак з легкими симптоматичним перебігом чи зовсім без них, можуть продовжувати працювати.
Медпрацівники, інфіковані COVID-19, можуть залишатися на роботі
Відповідне рішення залишити їх на роботі прийняли органи охорони здоров'я Сполучених Штатів. Причина – досить невтішна.
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Там пояснили, що такий крок – вимушена реакція на серйозний брак персоналу в лікарнях. Багато лікарень не тільки переповнені хворими, але й дуже обмежені через велику кількість працівників, хворих на COVID-19.
Крім цього, збільшилась і кількість випадків інфікування, які спричинив штам Омікрон.Нагадаємо! У грудні 2021 року Центри контролю та профілактики захворювань заявили, що медпрацівники, у яких немає симптомів, можуть повернутися на роботу через 7 днів із негативним тестом, але час ізоляції може бути скорочено, якщо виникне нестача персоналу.
Де лікарі залишаться працювати
Тож, органи охорони здоров'я Каліфорнії оголосили, що працівники лікарні, у яких тести на недугу виявилися позитивними, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати.
Деякі лікарні в Род-Айленді та Аризоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі, якщо у них немає симптомів.
Омікрон дається взнаки
Штам Омікрон відомий тим, що значно швидше поширюється і є заразніший за попередні варіанти хвороби. Він призвів до того, що кількість нових випадків COVID-19 виросла в середньому до понад 700 тисяч на день у США. Це більше, ніж тогорічний рекорд.
Так, кількість госпіталізацій в країні досягла максимуму – 132 646 осіб, також перевищивши рекорд з січня 2021 року.
Омікрон: що треба знати
- Новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.
- У ВООЗ штам визнали таким, що викликає занепокоєння, зокрема, через стрімке поширення в світі. Водночас заспокоїли, що цей варіант коронавірусу викликає легшу форму хвороби, як, приміром, Дельта.
- Наявні вакцини не надто ефективні проти цього штаму. Так, дві дози вакцини від Pfizer забезпечили тільки 33% захисту.
- ВООЗ заявила, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ.
- До слова, в Україні теж підтвердили циркуляцію штаму.
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