Інфікований COVID-19 прем'єр-міністр Люксембургу потрапив до лікарні

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель наприкінці червня захворів на коронавірус. Вранці неділі, 4 липня, його доправили до лікарні.

Видання повідомляє, що раніше політик перебував на самоізоляції після того, як отримав позитивний тест на COVID-19, повернувшись зі саміту Європейського Союзу.

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Наразі у медичному закладі глава уряду Люксембургу проходить додаткове обстеження та здає необхідні аналізи.

Прем'єр-міністр залишиться під наглядом лікарів мінімум на 24 години.

Журналісти додають, що Ксав'є Беттель отримав першу дозу щеплення 6 червня, другий укол мали зробити 1 липня.

Ситуація з COVID-19 у Люксембурзі