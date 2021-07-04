Інфікований COVID-19 прем'єр-міністр Люксембургу потрапив до лікарні
4 липня 2021 , 22:15Читать новость на русском
Джерело:RTL Today
Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель наприкінці червня захворів на коронавірус. Вранці неділі, 4 липня, його доправили до лікарні.
Видання повідомляє, що раніше політик перебував на самоізоляції після того, як отримав позитивний тест на COVID-19, повернувшись зі саміту Європейського Союзу.
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Наразі у медичному закладі глава уряду Люксембургу проходить додаткове обстеження та здає необхідні аналізи.
- Прем'єр-міністр залишиться під наглядом лікарів мінімум на 24 години.
Журналісти додають, що Ксав'є Беттель отримав першу дозу щеплення 6 червня, другий укол мали зробити 1 липня.
Ситуація з COVID-19 у Люксембурзі
- У Люксембурзі зафіксували 71 031 випадок коронавірусу.
- Перемогти смертельну хворобу змогли 69 750 громадян.
- Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли 818 осіб.