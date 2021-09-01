Хвороба Альцгеймера є найпоширенішою причиною деменції. Згідно зі світовою статистикою, серед 50 мільйонів хворих на деменцію від 60% до 70% страждають на хворобу Альцгеймера.

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Спочатку хвороба проявляється легким забуванням недавніх подій або розмов. У міру прогресування Альцгеймера, у хворого розвивається серйозне порушення пам'яті – у підсумку людина втрачає здатність виконувати повсякденні завдання.

Симптоми хвороби Альцгеймера: на що варто звернути увагу

Так, ключовим симптомом хвороби Альцгеймера є втрата пам'яті. Ранні ознаки включають труднощі із запам'ятовуванням останніх новин або розмов. У міру прогресування захворювання пам'ять поступово погіршується й починають з'являтися й інші симптоми. У підсумку погіршення пам'яті призводить до того, що людина втрачає свою функціональність.

Люди з хворобою Альцгеймера можуть:

Повторювати твердження і питання знову і знову,

Забувати про розмови, зустрічі чи події,

Регулярно губити речі, часто кладучи їх в нелогічні місця,

Блукати в знайомих місцях,

Забувати імена членів сім'ї й повсякденні предмети,

Довго підбирати правильні слова для позначення об'єктів, вираження думок або участі в розмові.

Також варто зауважити, що хвороба Альцгеймера викликає труднощі з концентрацією уваги й мисленням, особливо щодо абстрактних понять. Людина стає нездатною розпізнавати числа та працювати з ними.

Окрім цього, хвороба викликає зниження здатності приймати розумні рішення в повсякденних ситуаціях. Це проявляється й у підборі одягу по погоді, й під час готуванні їжі, й тим паче під час непередбачених ситуацій за кермом. Речі, які колись здавались елементарною частиною життя, забуваються. Зрештою, люди можуть забути, як одягатися й ходити в душ.



Люди з хворобою Альцгеймера потребують догляду / Pinterest

Зміни особистості

Зміни мозку, які виникають при хворобі Альцгеймера, можуть впливати на настрій і поведінку. Тож можуть виникати наступні проблеми:

Депресія,

Апатія,

Соціальна ізоляція,

Перепади настрою,

Недовіра до інших,

Дратівливість і агресивність,

Зміни у звичках сну,

Втрата заборон,

Параноя.

Хворий на Альцгеймера може довгий час залишатися професіоналом своєї справи

Багато важливих навичок можуть зберігатись навіть при значному погіршенні симптомів. До прикладу, читання або прослуховування книг, розповідання історій і спогадів, спів, прослуховування музики, танці, малювання або виготовлення виробів. Річ у тім, що частини мозку, які відповідають за ці навички, вражаються найпізніше.



Як розпізнати хворобу Альцгеймера / Фото Pixabay

Коли звернутися до лікаря

До втрати пам'яті або симптомів деменції може призвести не лише хвороба Альцгеймера. Якщо вас турбують порушення пам'яті або мислення, варто звернутися до лікаря для ретельної оцінки й діагностики. Якщо ви спостерігаєте певні симптоми у друга або члена сім'ї, повідомте його про те, що вас турбує й попросіть разом сходити до лікаря.

Лікування хвороби Альцгеймера

На жаль, ефективних способів лікування або профілактики хвороби Альцгеймера досі не існує. Але хоч сучасні ліки не можуть запобігти хворобі, вони можуть тимчасово покращити або сповільнити прогресування її симптомів. Це допомагає людям з хворобою Альцгеймера покращити деякі функції й довше зберігати свою незалежність.