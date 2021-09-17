Нові докази походження хвороби Альцгеймера

Проте вперше показує, що токсичні білки формуються не в головному мозку. Згідно з роботою вчених, токсичні білки формуються в печінці, а далі через кровотік надходять у головний мозок, де і провокують загибель нейронів.

Увага Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Перехоплювання цих білків в кровотоку розглядають як нову стратегію лікування хвороби Альцгеймера.

Що таке амілоїдна гіпотеза? Амілоїдна гіпотеза природи нейродегенерації полягає в тому, що токсичні білки формуються і накопичуються в бляшки у головному мозку.



Іншою гіпотезою нейродегенерації вважається вірусна природа хвороби.

Щоб виключити ймовірний сценарій цієї гіпотези виникнення хвороби Альцгеймера, вчені розробили моделі мишей, які могли виробляти бета-амілоїд тільки в печінці. Такий підхід у вивченні і забезпечив проривне відкриття.

Експерименти показали, що на тлі вироблення амілоїду в печінці миші страждали запаленням в головному мозку, яке призводило до загибелі нейронів і порушення пам'яті гризунів.

Увага! Це означає, амілоїд, який вироблявся в печінці переміщався по кровотоку в головний мозок і викликав пошкодження, які аналогічні ознакам хвороби Альцгеймера у людини, вважають вчені.

Звідси випливає їхня нова стратегія лікування нейродегенерації, яка полягатиме в перехопленні білків до того, як вони досягнуть мозку.

Актуально Хвороба Альцгеймера: як розпізнати перші симптоми та коли йти до лікаря

Перші випробування

У першій фазі клінічних випробувань, що почались раніше у 2021 році, візьмуть участь 300 пацієнтів на ранній стадії деменції. Спостереження триватиме протягом 2 років.

Якщо гіпотеза вчених підтвердиться, то на її основі можна буде розробити тест з оцінки ризиків хвороби Альцгеймера. Для цього вчені планують вивчати схильність людини до синтезу амілоїду в печінці.