Як відбувалося дослідження

Нове дослідження охопило понад 5 тисяч гетеросексуальних пар, вік партнерів, в яких був не менше 45 років. Учасники надали інформацію про свої хвороби й про фактори, які можуть впливати на появу серцево-судинних захворювань.

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До них відносяться маса тіла, куріння, артеріальний тиск, фізична активність, вживання алкоголю і соціально-економічні чинники.

Авторів дослідження цікавило, як часто в учасників дослідження розвивалися інфаркти та інсульти або виникала потреба в операціях з лікування ішемічної хвороби серця.

Ризик серцево-судинних захворювань у подружжі

Ми виявили, що серцево-судинний ризик у людини пов'язаний зі станом здоров'я і способом життя її чоловіка або дружини. Наше дослідження показало, що крім загальних факторів способу життя і соціально-економічних умов, внесок в це може робити стрес в результаті догляду за хворим чоловіком,

– зазначили науковці.

Вчені відзначили, що раніше вже було відомо, що ризик серцево-судинних хвороб вище у людей, які доглядають за партнером після інсульту.

Нове дослідження показало, що у чоловіків, дружини яких мали серйозні проблеми з серцем і судинами, аналогічні хвороби виникають у 28% випадків .

. У чоловіків, дружини яких не страждають від серцево-судинних патологій, цей показник складе 12% . Особливо високим ризик був для чоловіків, дружини яких перенесли інсульт, курили та страждали від ожиріння.

. Особливо високим ризик був для чоловіків, дружини яких перенесли інсульт, курили та страждали від ожиріння. Аналогічно, у жінок серцево-судинні хвороби розвивалися у 21% і в 9% випадків, якщо їхні чоловіки страждали або не страждали від захворювань цієї групи відповідно.

Автори дослідження вважають, що охорона здоров'я має орієнтуватися на здоров'я всієї сім'ї. Тобто, в родині з "сердечником" лікарі мають проводити моніторинг і здоров'я людини, яка за ним доглядає.