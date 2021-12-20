Хвороби ясен підвищують ризики багатьох невиліковних захворювань: перелік

Проблеми порожнини рота дуже поширені серед людей різного віку. Нове масштабне дослідження доводить, що наслідки хвороб ясен можуть бути дуже різноманітними.

Зокрема, вони можуть провокувати низку захворювань, такі як гіпертонія, діабет, псоріаз, депресія, інсульт, деменція та багато інших.

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Хвороби ясен та інші захворювання

Спостереження вчених показали, що хвороби ясен підвищували ризики психічних розладів на 37%.

Тоді як аутоімунних захворювань на 33%.

Серцево-судинних – на 18%.

Ризик кардіометаболічних захворювань зріс на 7% (при цьому ризики діабету виявилися незалежно вищими на 26%).

Розглядаючи конкретні захворювання, можна назвати: серцеву недостатність, інсульт, деменцію, гіпертонію, артрит, псоріаз, депресію, підвищену тривожність та інші.

Досі було мало відомо про зв'язок здоров'я порожнини рота та хронічних захворювань, особливо психічних розладів. Ми представили дані одного з найбільших досліджень, які доводять цей взаємозв'язок,

– прокоментував співавтор роботи Джот Сінгх Чандан.

Це означає, що стоматологи повинні активніше взаємодіяти з іншими фахівцями, щоб забезпечити пацієнтові необхідний план лікування для покращення симптомів хронічних захворювань та їхньої профілактики в майбутньому, додав він.

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Що відомо про дослідження

Команда британських дослідників під керівництвом вчених із Бірмінгемського університету проаналізувала вплив хвороб порожнини рота, зокрема гінгівіт та пародонтит, серед майже 65 тисяч пацієнтів .

. Їхні дані порівняли з групою контролю (понад 250 тисяч осіб).

Середній вік учасників становив 44 роки.

Приблизно третина – курили.

Щоб висновки були правильними, вчені врахували багато супутніх чинників, зокрема індекс маси тіла, расу та соціальну поведінку.