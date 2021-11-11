Секрет довголіття: скільки овочів та фруктів треба їсти щодня

Здоровий раціон неодмінно повинен містити фрукти та овочів. Однак, для максимальної користі та для того, щоб вони "працювали" на ваш організм – треба дотримуватись певного балансу.

Споживати фрукти та овочі правильно

Вчені з Гарвардської медичної школи і Центру жіночого здоров'я Бригама в Бостоні провели нове дослідження, результати якого показали, що завдяки "золотій формулі" споживання фруктів і овочів можна продовжити життя.

Цікаво Як кава впливає на наш організм і що буде, якщо пити понад 4 чашки на день: пояснення невролога

Для роботи використали медичні записи 2 мільйонів дорослих з 29 країн за останні 30 років з докладною інформацією про їх раціон. Вчені зосередили свою увагу на зв'язку між споживанням фруктів та овочів і смертністю.

Результати цієї масштабної роботи допомогли вивести своєрідну формулу довголіття.

Скільки овочів та фруктів потрібно їсти

Вживання двох порцій фруктів і трьох порцій овочів на день збільшує тривалість життя людини на роки.

Зокрема, вчені побачили, що люди, які з'їдали 5 порцій фруктів і овочів в день, знизили загальний ризик передчасної смерті на 13%.

Шанси померти від серцевих захворювань в цій групі впали на 12%, а ризик виникнення раку – на 10%.

Щобільше, ризик смерті від респіраторних захворювань, включаючи бронхіт та емфізему, знизився на 35%.

Втім, правило "чим більше, тим краще" не працює. У ході аналізу вчені не побачили жодних додаткових переваг, якщо споживати понад 5 порцій в день.

Тільки 1 з 10 людей щодня з'їдає достатню кількість фруктів або овочів на день,

– зауважили дослідники.

Не всі овочі однаково корисні

Водночас автори дослідження попередили, що далеко не всі фрукти і овочі забезпечують однаковий захист від хвороб. Зокрема, крохмалисті овочі, такі як картопля, горох та фруктові соки – не впливають на продовження життя.

До групи продуктів, що сприяють довголіттю, вчені включили:

зелені листові овочі (шпинат, салат і капусту),

а також фрукти і овочі, які містять бета-каротин і вітамін С (цитрусові, ягоди і моркву).

До слова, попередньо вчені довели, що поліфеноли зеленого чаю насправді не антиоксиданти (речовини, які інгібують окиснення), а прооксиданти. Тобто спричиняють окислювальний стрес і в результаті покращують здатність організму захищатися.