Ідентичний коронавірус до COVID-19 виявили у зразках кажанів, які взяли 10 років тому
Кажани, які жили в одній з печер Камбоджі ще у 2010 році, мали патоген, майже ідентичний до коронавірусу.
Джерело: Sky News
Під час секвенування зразків 430 кажанів, у 2 з них виявили віруси, "майже ідентичні" до збудника коронавірусу COVID-19.
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Вид кажанів, у яких виявили вірус, називається Rhinolophus shameli. Його можна знайти у Камбоджі, Лаосі, М'янмі, Таїланді та В'єтнамі.
Як знайшли вірус
- Весь цей час зразки зберігалися у морозильній камері одного з інститутів камбоджійської столиці Пномпень з грудня 2010 року.
- Виявлений патоген у кажанів на 92,6% збігається з SARS-CoV-2.
Насправді вчені повідомили про своє відкриття ще в листопаді 2020 року. Але тоді вони не знали, на скільки він близький до коронавірусу SARS-CoV-2, адже для цього потрібно було провести секвенування геному.
Чому кажани часто переносять віруси
- Кажани вважаються ідеальними носіями вірусів. Адже це ссавці, які живуть у величезних колоніях. Інколи у їхніх колоніях може бути понад мільйон тварин. Відтак, кажани виступають в ролі перевідника і вірус поширюється дуже швидко. Орім цього, вірус вчиться, як поводити себе в організмах ссавців.
- Віруси можуть потрапити до організму людини через контакт з екскрементами кажанів. Або ж завдяки споживанню в їжу тварин, які ними харчуються.
- Однак знищення кажанів – не вихід. Адже ці тварини занадто важливі для екосистеми – вони їдять дуже багато шкідників та є ключовими для запилення понад 500 видів рослин, серед яких: банани, авокадо та манго.
Інформація взята з DW.
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