Кажани, які жили в одній з печер Камбоджі ще у 2010 році, мали патоген, майже ідентичний до коронавірусу.

Джерело: Sky News

Під час секвенування зразків 430 кажанів, у 2 з них виявили віруси, "майже ідентичні" до збудника коронавірусу COVID-19.

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Вид кажанів, у яких виявили вірус, називається Rhinolophus shameli. Його можна знайти у Камбоджі, Лаосі, М'янмі, Таїланді та В'єтнамі.

Як знайшли вірус

Весь цей час зразки зберігалися у морозильній камері одного з інститутів камбоджійської столиці Пномпень з грудня 2010 року.

Виявлений патоген у кажанів на 92,6% збігається з SARS-CoV-2.

Насправді вчені повідомили про своє відкриття ще в листопаді 2020 року. Але тоді вони не знали, на скільки він близький до коронавірусу SARS-CoV-2, адже для цього потрібно було провести секвенування геному.

Чому кажани часто переносять віруси