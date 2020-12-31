Тест на коронавірус – це перевірка, чи є в організмі інфекція. А тест на антитіла – визначає чи зустрічалася колись людина з вірусом, а якщо зустріч була раніше, чи втримається організм перед зараженням знову.

Є два способи здати тест на антитіла. Перший – кров з вени або пальця нанести на тест-систему з двома смужками. Через пів години вже буде результат. Другий спосіб – ІФА-тестування. Кров беруть з вени та виділяють з неї сироватку. У спеціальних планшетах вона змішується з антигенами. Вважається, що такий метод більш надійний, але результат потрібно чекати довше, пише FDA.

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Що показує тест на антитіла

Тести на антитіла виявляють два види антитіл: імуноглобулін М – IgM, він першим з'являється в організмі після зараження, і імуноглобулін G – IgG, він виробляється пізніше, але залишається в організмі надовго, в той час, як IgM зникає.

IgM і IgG для коронавірусної інфекції означають, що вірус був у організмі й до нього виробилася імунна відповідь. Але чи інфікована людина зараз або вже ні, за допомогою тесту на антитіла дізнатися не можна.

Що означають результати ІФА-тесту

Якщо результат позитивний – значить, у людини виробилися антитіла до коронавірусу і вона була раніше інфікована. Якщо на момент проведення аналізу немає симптомів COVID-19, швидше за все, вона вже здорова.

Якщо результат позитивний і є симптоми захворювання – щоб підтвердити, що в цей момент у людини є коронавірус, треба здати мазок з носа для ПЛР-тесту. Але краще проконсультуватися з лікарем – легкі симптоми коронавірусу часто проходять самі без ускладнень, а виходячи на вулицю, щоб здати тест, можна заразити інших.

Якщо результат негативний – можливо, людина ще не зустрічався з цим вірусом або у неї не встигли виробитися антитіла. Щоб імунна система почала виробляти антитіла, потрібно 1-3 тижні, тому тест може показати помилково негативні результати на самому початку хвороби. У деяких людей антитіла до коронавірусу не виробляються взагалі.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу