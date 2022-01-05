1 січня 2022 року набула чинності 11-та версія Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11), схвалена Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я. Залежність від відеоігор увійшла в розділ адиктивних (поведінкових) розладів.

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Симптоми ігрового розладу

Для того, щоб лікар поставив діагноз ігровий розлад (Gaming Disorder), необхідно, щоб збіглося кілька умов:

людина не контролює, скільки й коли грає;

ігроман не може зупинитися, навіть якщо усвідомлює негативні наслідки;

людина жертвує іншими захопленнями та заняттями, щоб продовжувати грати.

У більшості випадків ігровий розлад можуть діагностувати тоді, коли він спричинив явні порушення в особистому, сімейному чи соціальному житті.

Зазвичай розлад виявляють приблизно за рік такого способу життя. Але у важких випадках його можуть виносити й раніше.

Ігровий розлад значно псує якість життя

Ігрова залежність псує стосунки із родичами, друзями та колегами по роботі, викликає погані думки та постійний стрес. Загалом цей розлад негативно позначається на всіх основних сферах життєдіяльності людини.

Зверніть увагу: ВООЗ попередила, що ігровий розлад можуть діагностувати лише професійні лікарі й закликали не займатися цим самостійно.

В організації вже розробили програми лікування людей із порушеннями здоров'я, характерними для ігрового розладу.