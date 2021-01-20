У світі можуть запровадити паспорти вакцинації. Людей, які отримали щеплення проти коронавірусу, заноситимуть до спеціальної електронної бази. Кожна країна безпосередньо для себе вирішуватиме, чи бере це за стандарт.

Якщо країна не буде до себе впускати без цього паспорту, то людина не зможе вилетіти зі своєї локації. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з туризму Антон Тараненко.

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"Це буде, я думаю, працювати, як віза. Коли ми летимо у США, нас питають її не під час перетину кордону, а перед тим, як ми сідаємо в літак", – зазначив він.

На його думку, авіакомпанії, які виконують рейси до певних країн, будуть заздалегідь попереджувати і перевіряти наявність у пасажирів підтверджувальних документів.

Невідомо, скільки країн долучиться до запровадження паспортів вакцинації, – Тараненко

Експерт зауважив, що проти цієї ініціативи активно виступає Франція. Там вважають, що робити якийсь загальний реєстр всіх мешканців і на цьому будувати єдину систему – неправильно. Тому що всі ці дані мають велике значення для кожного.

В інших країнах наголошують, аби не було підробок і існувала одна база, треба впроваджувати єдину систему. "Невідомо, скільки країн долучиться і скільки є проти", – відзначив Антон Тараненко.

Він припустив, що це може бути якась база даних, з якої кожна країна, що має свій стандарт, передаватиме туди дані. І при проходженні паспортного контролю офіцер може відкрити її і подивитися, чи вакцинована людина.

Також є ініціатива Міжнародної асоціації авіаперевізників. Вони готують своєрідний travel-passport, де буде міститися повна інформація про подорожувальників,

– прокоментував він.

Втім експерт з туризму не знає, наскільки така система буде прийнятна для інших країн.

Раніше Польща планує видавати паспорти вакцинації після щеплення від COVID-19: деталі

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