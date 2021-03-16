COVID-19 завдавав удару по психічному здоров'ю мільярдів людей: за останніми даними, кожна третя доросла людина відчуває важкий стрес. Вчені виявили нові "побічні ефекти" пандемії для психіки, боротися з якими доведеться довгі роки.

Як відбувалося дослідження

Міжнародна група вчених проаналізувала психологічні наслідки численних обмежень, які проводилися в різних країнах в першу і другу хвилю пандемії COVID-19. Вони провели анкетування близько 5 тисяч осіб з Італії, Іспанії та Великої Британії.

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У цих країнах досі діють жорсткі обмежувальні заходи, які періодично посилюються через нові сплески захворюваності, в тому числі через поширення нових штамів SARS-Cov-2.

Стрес через пандемію

Вчені з'ясували, що пережитий стрес втрати доходу або проблем зі здоров'ям під час самоізоляції пов'язаний зі зниженням когнітивних здібностей – пам'яті, уваги, здатності до навчання. Чим більше людина постраждала від пандемії, тим сильніше виражені у неї ці наслідки.

Ризикована та егоїстична поведінка

Найдивнішим відкриттям було те, що через пережитий стрес у людей підвищилася схильність до ризику й егоїстичної поведінки. Замість того, щоб дотримуватися обережності, вони здатні піти на свідомий ризик – наприклад, вийти на вулицю в комендантську годину або зняти маску в громадському місці, – просто тому, що не можуть більше терпіти. Але разом з тим вони дуже засуджують тих, хто робить те ж саме.

Люди хотіли покарання для тих, хто не носить маски або намагається уникнути обмежень, хоча самі можуть поводитися ще більш ризиковано,

– зазначили вчені.

Необдумані вчинки

Автори дослідження виявили ще один незвичайний побічний ефект пандемії: люди стали більш імпульсивними й часто приймають важливі та навіть серйозні рішення, ґрунтуючись на сьогочасній, а не довгостроковій вигоді. Наприклад, продають житло і переїздять з міст в сільські райони, де обмеження не такі суворі.