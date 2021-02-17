Вчені зі Швеції провели дослідили наявність антитіл у співробітників лікарні Дандерюда. У 96% перехворілих на коронавірус антитіла до хвороби виявили за 9 місяців після початку дослідження.

Весною 2020 року дослідники відібрали зразки у 2 149 людей. Але в останній, тобто 3 фазі дослідження, кров здали лише 1 884 з них (88% від початкової групи). У 19% з цих учасників виявили антитіла до SARS-CoV-2.

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Результати дослідження:

З тих 370 людей, у яких розвинулися антитіла до SARS-CoV-2, 96% все ще мали їх через 9 місяців.

Дві третини перехворілих також мають певну Т-клітинну пам'ять, специфічну для SARS CoV-2. Це інша форма імунітету до коронавірусу.

У менше ніж 2% людей без антитіл виявили специфічну пам'ять Т-клітин до коронавірусу. Це підтверджує попередні дослідження, які свідчать про те, що відсутність антитіл – не ознака відсутності імунітету.

Серед 340 людей з антитілами коронавірус повторно виявили лише у 1% учасників, що вказує на низький ризик повторного зараження.

Вивчивши кілька компонентів імунної системи через 9 місяців після зараження, ми можемо побачити, що навіть легкі симптоми забезпечують тривалу і широку імунну систему. Невідомо, чи може людина з антитілами переносити вірус і передавати інфекцію без будь-яких симптомів, але цей ризик здається дуже невеликим,

– розповіла дослідниця Шарлотта Толін.

Дослідження продовжується. Наступний забір зразків відбудеться в травні.

Очікується, що тоді більша частина учасників дослідження вже буде вакцинована. Вчені хочуть порівняти імунну систему після природного зараження і після вакцинації.