Нове дослідження показує, що імунні клітини, які борються з коронавірусом, повинні зберігатися в організмі протягом довгого часу після вакцинації або одужання.

Так, пацієнти, які одужали вісім місяців тому, як і раніше мають стійкий імунітет до коронавірусу. Дослідження опубліковане на сайті Інституту імунології La Jolla.

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Автори роботи вважають, що дослідження може підтвердити наявність імунітету протягом багатьох років. Таким чином, за словами дослідників, повторна вакцинація не буде потрібна, а з часом пандемію вдасться взяти під контроль.

Дане дослідження спростовує попередні висновки вчених про те, що імунітет до коронавірусу недовговічний, а люди після одужання схильні до ризику повторного зараження.

Автори вважають, що повторне інфікування повинно бути проблемою тільки для дуже невеликого відсотка людей. Однак цю проблему вирішить вакцинація, яка забезпечить колективний імунітет.

Як вчені дослідили це?

У дослідженні були вивчені зразки крові 188 чоловіків і жінок, які видужали від COVID-19 і, в основному, перенесли його в легкій формі. Лише 7% досліджуваних були госпіталізовані. Кожен пацієнт надав дослідникам принаймні один зразок крові в період від шести днів до восьми місяців після появи перших симптомів коронавірусу, а 43 зразки були взяті через шість місяців.

Дослідники виявили, що кількість антитіл в організмі помірно знизилося через вісім місяців, хоча їхні рівні сильно відрізнялися у різних пацієнтів. При цьому кількість Т-клітин знизилася лише незначно, а кількість В-клітин залишалася стабільною.

Це означає, що, незважаючи на зменшення кількості вільних антитіл, компоненти, які можуть відновити їх виробництво і координувати атаку проти COVID-19, зберігаються.