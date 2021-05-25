Імунітет до коронавірусу може зберігатися роками: дослідження

Група дослідників з медичної школи Вашингтонського університету заявили, що через місяці після одужання від легких випадків COVID-19 в організмі людини все ще є імунні клітини.

Вчені вважають, що такі клітини можуть зберігатися протягом усього життя, весь час виробляючи антитіла.

Читайте також Вакцинація в Україні: скільки людей отримали щеплення проти COVID-19

У результатах дослідження йдеться, що в легких випадках COVID-19 у інфікованих зберігається тривалий захист антитіл. Дослідники зазначили також, що повторні випадки хвороби, ймовірно, будуть рідкістю.

Минулої осені з’явилися повідомлення про те, що антитіла швидко слабшають після зараження вірусом, що викликає COVID-19, і основні засоби масової інформації інтерпретували це як недовговічний імунітет. Але це невірна інтерпретація даних. Це нормально, що рівень антитіл знижуються після гострої інфекції, але вони не опускаються до нуля; вони виходять на плато,

– заявив старший автор Алі Еллебеді.

Доцент кафедри патології і імунології, медицини та молекулярної мікробіології медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Алі Еллебеді додав, що вчені виявили клітини, які продукують антитіла, у людей через 11 місяців після появи перших симптомів.

"Ці клітини будуть жити і виробляти антитіла все життя людей. Це переконливий доказ тривалого імунітету", – додав автор дослідження.

Вчений пояснив, що ключ до з’ясування того, чи приводить COVID-19 до тривалого захисту антитіл, лежить в кістковому мозку. Дослідники отримали кістковий мозок від 18 учасників через сім або вісім місяців після їх первісного зараження. П’ятеро з них повернулися через чотири місяці і здали другий зразок кісткового мозку. Для порівняння вчені також отримали кістковий мозок від 11 осіб, які ніколи не хворіли COVID-19.

Так, рівні антитіл в крові учасників COVID-19 швидко впали в перші кілька місяців після зараження, а потім в основному вирівнялися. Однак деякі антитіла можна було виявити навіть через 11 місяців після зараження.

Люди з легкими випадками COVID-19 виводять вірус зі свого тіла за дві-три тижні після зараження, тому через сім або 11 місяців після зараження не буде вірусу, що викликає активну імунну відповідь. Ці клітини не діляться. Вони нерухомі, просто сидять в кістковому мозку і секретують антитіла. Вони роблять це з тих пір, як інфекція зникла, і вони будуть продовжувати робити це нескінченно,

– додав Еллебеді.