Надія на "другу лінію" оборони імунітету

Вчені з ПАР, де наприкінці листопада вперше зафіксували спалах цього штаму, опублікували нові дані про імунітет та стійкість організму до штаму Омікрон.

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Зазначимо, що висновки вчених базуються на експериментах "у пробірках". Вчені піддавали вірусу впливу виділених у добровольців Т-клітин (вони розвивалися як після вакцинації, так і після інфікування більш "ранньою" версією коронавірусу).

У дослідженні взяли участь 70 людей.

Що виявили вчені? Виявилось, що 70 – 80% Т-клітинної відповіді на S-білок вірусу зберігалося у всіх групах дослідження. Мало того, величина впливу перехресно-реактивних Т-клітин проти омікрону була аналогічна тій, що у випадку Бета та Дельта штамів, попри значно більшу кількість мутацій у новому варіанті Омікрон.

Т-клітинний – все ще працює проти Омікрону

Дослідники пояснили, що Т-клітинний захист здатний захистити більшість тих, хто уже перехворів на коронавірус, або вакцинувався, незалежно від того, наскільки ефективно спрацювала "перша лінія оборони" – антитіла.

Більша частина Т-клітинної відповіді перехресно розпізнає омікрон. Це, ймовірно, сприятиме захисту від важкого COVID-19,

– зробили вони висновок.