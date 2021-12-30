Імунітет може захистити проти Омікрону і ось чому

30 грудня 2021 , 16:10
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Джерело:

MedRxiv

"Друга лінія оборони" імунітету вакцинованого або у людей, які вже перехворіли на COVID-19 – Т-клітинний імунітет – здатний захистити проти штаму Омікрон.

Надія на "другу лінію" оборони імунітету

Вчені з ПАР, де наприкінці листопада вперше зафіксували спалах цього штаму, опублікували нові дані про імунітет та стійкість організму до штаму Омікрон.

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Зазначимо, що висновки вчених базуються на експериментах "у пробірках". Вчені піддавали вірусу впливу виділених у добровольців Т-клітин (вони розвивалися як після вакцинації, так і після інфікування більш "ранньою" версією коронавірусу).

У дослідженні взяли участь 70 людей. 

Що виявили вчені?

Виявилось, що 70 – 80% Т-клітинної відповіді на S-білок вірусу зберігалося у всіх групах дослідження. Мало того, величина впливу перехресно-реактивних Т-клітин проти омікрону була аналогічна тій, що у випадку Бета та Дельта штамів, попри значно більшу кількість мутацій у новому варіанті Омікрон.

Т-клітинний – все ще працює проти Омікрону

Дослідники пояснили, що Т-клітинний захист здатний захистити більшість тих, хто уже перехворів на коронавірус, або вакцинувався, незалежно від того, наскільки ефективно спрацювала "перша лінія оборони" – антитіла.

Більша частина Т-клітинної відповіді перехресно розпізнає омікрон. Це, ймовірно, сприятиме захисту від важкого COVID-19,
– зробили вони висновок.

Чому виникли сумніви у стійкості Омікрону

Безпрецедентна кількість мутацій Омікрону допомагає йому ефективно вислизати від антитіл, отриманих після інфікування колишніми домінантними штамами або після щеплення (всі дозволені зараз вакцини "заточені" під перший, ще "уханьський" варіант вірусу).
Автор: Анастасія Лукашевська