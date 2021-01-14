Імунітет, який утворився після одужання від коронавірусу, в перші п'ять місяців захищає від повторного зараження приблизно так само ефективно, як і вакцина проти COVID-19.

Імунітет дає ефект майже як у вакцини Pfizer і набагато кращий ефект, ніж у вакцини AstraZeneca, пише The Guardian.

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Сила імунітету після COVID-19 та ефективність вакцини

Після одужання від коронавірусу імунітет в середньому дає 83% захист від повторного зараження протягом щонайменше 20 тижнів. Від повторного зараження з симптомами він захищає в 94% випадків.

Імовірність захворіти для тих, хто перехворів на коронавірус безсимптомно трохи вища: в цьому випадку імунітет працює в 75% випадків. Під час клінічних випробувань вакцина Pfizer показала ефективність в 95% випадків, а AstraZeneca – в 65%.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь понад 20 тисяч працівників сфери охорони здоров'я. Їх розділили на дві групи в залежності від того, чи хворіли вони на коронавірус.

З червня по листопад минулого року учасникам робили ПЛР-тести раз у два тижні й кожен місяць перевіряли рівень антитіл в крові. Дослідження не дає змоги зробити висновки щодо імунітету літніх людей, які одужали від коронавірусу, тому що всі учасники були віком від 35 до 54 років.

Питання про повторне зараження новими штамами коронавірусу, виявленими в Великобританії, Південній Африці та Бразилії, теж залишається відкритим.



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