Чому потрібно вакцинуватись

Навіть попри це, ви теж не можете бути на 100% захищеними, але ризик того, що потрапите у лікарню чи помрете – значно знижується. Тому варто вакцинуватись. Про це розповіла львівська лікарка, докторка медичних наук Наталія Матолінець.

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Як вона наголосила, імунітет, що виробляється у людини після перенесеного COVID-19, не захищає від інших штамів цього захворювання. Він може захистити тільки від того штаму коронавірусу, яким перехворіли, але лише у невеликий відрізок часу.

Тож людина може знову захворіти, але вже іншим різновидом цього захворювання. Перебіг хвороби може бути досить важким. Від інших штамів може захистити тільки вакцина, бо вона діє на всі штами та унеможливлює розвиток важкого стану при хворобі.

Передісторія

В ефірі програми один з нардепів заявив, що не збирається вакцинуватися від коронавірусу, через те, що вже перехворів і у нього є імунітет. По суті, людина може знову захворіти на інші штами коронавірусу повторно.

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Лікарка також спростувала твердження про те, що начебто людям з онкологічними та хронічними захворюваннями не варто вакцинуватися.

Увага! Єдине протипоказання до вакцинації зараз – це алергія на компоненти вакцини. Хронічні хвороби не є протипоказанням до щеплення, зазначили у МОЗ.

Навпаки – людям з онкологією, діабетом, проблемами з легенями, ендокринними захворюваннями та іншими хронічними захворюваннями потрібно вакцинуватися насамперед.

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