Питання про те, наскільки пов'язана тяжкість перебігу коронавірусу зі стійкістю виробленого імунітету (і чи пов'язана взагалі) залишається одним з найактуальніших під час пандемії. У дослідженні підтвердили цей зв'язок.

Дослідження коронавірусу в SpaceX

У дослідженні взяли участь 4300 співробітників SpaceX, компанії-виробника космічної техніки. Середній вік – 32 роки, більшість з них чоловіки (84%). Всі добровольці щомісяця проходили тестування на COVID-19 з квітня по червень. Співавтором дослідження виступив засновник компанії Ілон Маск.

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У цей період коронавірусів заразилися 120 осіб, тестування підтвердило у них наявність антитіл. Більша частина учасників (61%) переносили інфекцію безсимптомно, у всіх інших перебіг захворювання був в легкій формі.

Імунітет після легкого перебігу COVID-19

Вчені визначили "імунний поріг" – рівень антитіл, який потенційно забезпечує тривалий і надійний захист від зараження. Автори дослідження відзначили, що у людей, які перенесли інфекцію в легкій або безсимптомній формі, титр вироблюваних антитіл не досягає порогового значення для досягнення тривалого імунної відповіді.

Легкий перебіг інфекції може викликати тільки слабкі, погано функціональні антитіла. Зараження з високим вірусним навантаженням може призвести до генерації потужного і функціонально стійкого імунітету, запрограмованого на агресивну відповідь при повторному контакті з патогеном,

– зазначили автори дослідження.

На думку вчених, ці висновки вказують на необхідність вакцинації для таких пацієнтів в пріоритетному порядку, оскільки вони особливо уразливі для повторного зараження.

Думка ВООЗ

Джерело ВООЗ

Про зв'язок тяжкості COVID-19 і стійкості імунітету також повідомляли в ВООЗ. На думку експертів організації, пацієнти після легкого або безсимптомного коронавірусу можуть бути недостатньо захищені від повторного зараження, тому для них рекомендовано пройти вакцинацію.