Науковці зі Страсбурзького університетського госпіталю опублікували препринт свого дослідження. Вчені переконані, що імунітет до коронавірусу може зберігатися в людини до 13 місяців після інфікування.

До теми Вчені змінили думку про тривалість імунітету до COVID-19

Як проводилось дослідження

Медпрацівники проаналізували взаємодію антигенів SARS-CoV-2 з антитілами в сироватці крові співробітників медичного закладу. Усі вони перенесли хворобу в легкій формі.

Загалом у дослідженні взяли участь 1309 медпрацівників. Весь процес спостережень та аналіз даних зайняв аж 422 дні.

Результати дослідження свідчать, що антитіла до коронавірусу знижують ймовірність повторного зараження коронавірусом приблизно на 13 місяців.

Навіть 1 доза вакцини може захистити від хвороби

Вчені заявили, що вакцинація проти COVID-19 зміцнює імунітет до вірусу незалежно від рівня антитіл у крові до щеплення.

Також немає значення препарат та кількість доз вакцини – це все у будь-якому випадку впливає на формування імунітету.

Наше дослідження демонструє довгострокове збереження антитіл, які можуть захистити від повторного зараження. Значно збільшуючи титри перехресно нейтралізуючих антитіл, одноразова вакцинація посилює захист від мутацій,

– заявили науковці.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу