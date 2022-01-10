Імунітет після звичайної застуди може захистити від коронавірусу

Нове дослідження надає перші докази захисної ролі Т-клітин після застуди. Виявилось, що вони впливають на важкість перебігу коронавірус.у.

Дослідники також кажуть, що їхні висновки є схемою для створення універсальної вакцини другого покоління, яка могла б запобігти зараженню теперішніми та майбутніми варіантами SARS-CoV-2.

Також на тему: Як адаптуватися до нових умов: дієві поради, щоб позбутися стресу

Т-клітини захищають від коронавірусу

Контакт з вірусом SARS-CoV-2 не завжди призводить до зараження, і науковці прагнули зрозуміти, чому. Вони виявили, що високий рівень Т-клітин, створених організмом при зараженні іншими коронавірусами, як-от звичайна застуда, може захистити від інфекції COVID-19.

Хоча це важливе відкриття, це лише одна з форм захисту, і ми хочемо наголосити, що ніхто не має покладатися тільки на це. Натомість найкращий спосіб захистити себе від COVID-19 – це отримати повну вакцинацію, включаючи бустерні дози,

– зазначили науковці.

Нове дослідження імунітету до коронавірусу

Дослідження розпочалося у вересні 2020 року, коли більшість людей у ​​Великобританії не були заражені та не вакциновані проти SARS-CoV-2. До нього увійшли 52 людини, які жили з кимось із підтвердженою ПЛР-інфекцією SARS-CoV-2 і, отже, мали контакт з вірусом. Учасникам провели ПЛР-тести на початку та через 4 і 7 днів, щоб визначити, чи розвинулася у них інфекція.

Т-клітини – що це? Т-клітини розпізнають і знищують клітини, інфіковані вірусом, це називається клітинним імунітетом. Він також бере участь у захисті організму, якщо відбувається повторне зараження

Зразки крові у 52 учасників були взяті протягом 1 – 6 днів після того, як вони контактували з хворими. Це дозволило науковцям проаналізувати рівні вже існуючих Т-клітин, викликаних попередніми звичайними коронавірусними інфекціями, які також перехресно розпізнають білки вірусу SARS-CoV-2.

Вони виявили, що рівень цих перехресно-реактивних Т-клітин був значно вищим у 26 людей, які не заразилися, у порівнянні з 26 людьми, які інфікувалися.

Вас також може зацікавити – Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео