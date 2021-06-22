Вакцин вистачить лише половині, – Карчевич про імунізацію робочих колективів

В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу для робочих колективів. Втім, більшій частині працівників доведеться чекати на наступні постачання препарату в липні 2021 року.

Наразі її вистачає лише для половини охочих. Про це розповіла гендиректорка з розвитку цифрових трансформацій МОЗ Марія Карчевич.

Увага Вакцина скоро буде доступною для всіх, – гендиректорка цифрових трансформацій МОЗ Карчевич

За її словами, до організованих колективів виїжджатиме мобільна бригада. Якщо ж люди не прив'язані до місця роботи – можуть вакцинуватися на пункті щеплення.

Скільки часу чекати на щеплення на роботі

Швидкість вакцинації таких колективів залежатиме від наступних постачань препарату.

За розподілом, вакцин вистачає тільки на 50% записаних колективів,

– наголосила Карчевич.

Кого вакцинуватимуть першим

Майже 1 500 колективів подали заявки на вакцинацію. Вони вже чекають своєї черги, зазначила вона.

"Ми починаємо щеплювати в тому порядку, у якому ці колективи записувались", – пояснила Карчевич.

Якщо ж немає змоги чекати, але є бажання вакцинуватись, це можна зробити у відкритих центрах вакцинації на вихідних. Невдовзі вони працюватимуть і в будні.

За добу 21 червня в Україні зареєстрували 1 447 заявок на вакцинацію колективів. Загалом через компанії на щеплення записалися 216 893 людини.

Карчевич про вакцинацію працівників великих компаній: дивіться відео

Вакцинація колективів: коротко