Імунна пам'ять розпізнає штам Дельта, – імунолог про те, чи варто вакцинуватись

В Україні вже зафіксували новий штам коронавірусу Дельта. Його вважають досить небезпечним, однак перевага в тому, що вакцина все ж значно знижує шанси захворіти ним.

Про це розповів імунолог Борис Донськой. За його словами, імунна пам'ять людини, яка перехворіла на коронавірус або вакцинувалась, розпізнає штам Дельта.

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"Звісно, колись мутації цього вірусу призведуть до появи принципово нових форм. На жаль, справді буде ситуація, що імунна пам'ять його не розпізнаватиме", – пояснив Донськой.

Наразі імунна пам'ять хоч і з меншою ефективністю, але розпізнає штам Дельта – саме у такий спосіб знижується шанс ним захворіти.

Якщо ви не хочете захворіти цим штамом – зробіть щеплення,

– наголосив Донськой.

Переваги вакцинації

ЯК зазначив лікар-імунолог, вакцинація значно знижує ймовірність повторного захворювання і зменшує шанси важкого перебігу чи летального випадку – це непогана запорука мати імунну пам'ять.

"Наразі суттєвого приросту захворюваності немає, бо українці вже добряче перехворіли і створили щось на кшталт базового колективного імунітету. Однак це не доказ того, що якщо ми не зробимо за літо декілька мільйонів щеплень – восени буде приріст захворюваності", – підсумував Донськой.

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