Імунна система зможе самостійно атакувати рак: вчені запропонували шлях

Вчені змогли "налаштувати" імунну систему так, аби та могла ефективно протидіяти раку, а також попереджувати аутоімунні реакції організму.

Імунотерапія – проривне лікування

Нове лікування показує високу ефективність при певних типах пухлин, водночас широке застосування цього методу все ще обмежено. Британські вчені визначили спосіб обмеження активності групи клітин, які регулюють імунну систему, це допомогло відкрити шлях для специфічних компонентів імунітету – клітин, які атакують пухлину.

До теми Вчені знайшли механізм, який може допомогти зупинити поширенню ракових клітин пухлини

Імунна система пацієнта більш ніж здатна виявляти і вбивати ракові клітини, тому імунотерапія (лікування, яке підсилює можливості організму) стала новим методом лікування раку. Водночас ракові клітини можуть створювати імунній системі умови, які заважають та обмежують ефективність лікування.

Суть терапії

Виявлення і видалення ракових клітин частково здійснюється клітинами Teff, проте їх робота залежить від іншого типу Т-клітин під назвою Treg.

Зокрема, при взаємодії Treg і Teff виробляються молекули, які власне й знижують здатність останніх працювати належним чином,

– пояснили вчені.

Клітини Treg виконують важливу функцію в організмі людини і без цих клітин імунна система може запустити низку аутоімунних реакцій, які націлені проти здорових тканин.

Попри складність механізму, вчені знайшли рішення.

Що пропонують дослідники

Експерименти показали, що гальмування ферментів PIP4K може бути ключем для обмеження Treg без придушення Teff.

Так, PIP4K реакція на імунні сигнали і ріст клітин зупиняється, однак це не є причиною блокування активності Teff.

Наразі вчені планують детальніше вивчити властивості молекул, які можуть дозволити імунній системі людини ефективно атакувати пухлини.