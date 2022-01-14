В імунній системі людини виявлено білки, яким мільярд років

В імунній системі сучасної людини є сімейство білків, якому мільярд років — вони вперше з'явилися в одноклітинних організмів.

Що це означає

Той факт, що ключові частини імунітету людини є спільними з бактеріями, відкриває нові можливості щодо природи захисних механізмів організму у відповідь на інфекції, рак та інші хвороби.

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У 2019 році вчені з Інституту раку Дана-Фарбер виявили, що імунний сигнальний шлях cGAS-STING людини виник у бактерій. Інші подібні відкриття спонукали вчених шукати додаткові зв'язки між імунними білками людини та бактерій.

Роль бактеріальних ДНК

У новій роботі команда проаналізувала бактеріальні ДНК та їх зв'язок із білком гасдерміном (GSDMD), який бере участь у процесі клітинної загибелі.

Піроптоз (некротична загибель клітин) – необхідний імунній системі для знищення хворих та інфікованих клітин. Цей механізм є найшвидшим зі способів, якими вроджена імунна система реагує на потенційні загрози.

Геном сучасної людини містить код шести білків гасдерміну, які експресуються на різних рівнях у різних типах клітин. Вчені прагнули визначити предків кожного з цих білків у мікробів.

В результаті їм вдалося ідентифікувати 50 бактеріальних генів, які дають початок білкам віком у мільярд років з аналогічною структурою гасдерміну. Типи бактерій, які містять ці білки, широко поширені і живуть у ґрунті, листі та інших об'єктах довкілля.

Перспектива відкриття

Виявлення примітивної форми імунітету в найскладнішій імунній системі людини може допомогти краще зрозуміти, як вона виникла та функціонує.