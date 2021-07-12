Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-імунолог Борис Донськой. Аби уникнути важких та летальних випадків, він рекомендує українцям робити щеплення.

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"Якщо достатня кількість людей, особливо з групи ризику, отримає хоча б одну, а краще – 2 дози вакцини, то осінь не буде нас неприємно дивувати", – підкреслив Донськой.

Кожен може обрати вакцину

Влада в Україні значно лібералізувала кампанію щеплення від COVID-19: тепер кожен може на свій смак обрати виробника вакцини. Американську вакцину Pfizer лікар назвав однією з найкращих.

Про дії вакцини Pfizer на генному рівні – це лише міфи, які не мають нічого спільного з реальністю,

– акцентував Донськой.

Побічні ефекти

Імунолог зауважив, що будь-яка вакцина має невеликий набір побічних ефектів, але користь від щеплення у багато разів їх переважає. Він переконаний, що в Україні зарано говорити про третю, так звану бустерну, дозу вакцини. Натомість варто зосередитися на тому, щоб зробити щеплення 10 мільйонам дорослих людей.

Зверніть увагу! В Україні 2 липня 2021 року помер чоловік, який отримав щеплення вакциною від Pfizer. Лікарі діагностували смерть 47-річного українця внаслідок гострої серцево-судинної недостатності. Летальний випадок не пов'язують з вакцинацією.

"Є ймовірність мутації вірусу, яка дасть штам набагато менш чутливий до нашої імунної пам'яті. Потрібно максимально підсилювати імунність, розробити варіант щеплення до нових штамів", – порадив Донськой.

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