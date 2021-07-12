Про це в ефірі 24 каналу розповів лікар-імунолог Борис Донськой. Аби уникнути важких та летальних випадків, він рекомендує українцям робити щеплення.
До теми В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer: як її можна отримати
"Якщо достатня кількість людей, особливо з групи ризику, отримає хоча б одну, а краще – 2 дози вакцини, то осінь не буде нас неприємно дивувати", – підкреслив Донськой.
Кожен може обрати вакцину
Влада в Україні значно лібералізувала кампанію щеплення від COVID-19: тепер кожен може на свій смак обрати виробника вакцини. Американську вакцину Pfizer лікар назвав однією з найкращих.
Про дії вакцини Pfizer на генному рівні – це лише міфи, які не мають нічого спільного з реальністю,
– акцентував Донськой.
Побічні ефекти
Імунолог зауважив, що будь-яка вакцина має невеликий набір побічних ефектів, але користь від щеплення у багато разів їх переважає. Він переконаний, що в Україні зарано говорити про третю, так звану бустерну, дозу вакцини. Натомість варто зосередитися на тому, щоб зробити щеплення 10 мільйонам дорослих людей.
"Є ймовірність мутації вірусу, яка дасть штам набагато менш чутливий до нашої імунної пам'яті. Потрібно максимально підсилювати імунність, розробити варіант щеплення до нових штамів", – порадив Донськой.
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Вакцинація в Україні: останні новини
- В Україні кожен охочий зможе отримати щеплення вакциною від Pfizer. Вона доступна у центрах масової вакцинації.
- Вакцинованих українців більшає: у МОЗ похвалилися 1 мільйоном захищених від коронавірусу громадян. Майже 3,5 мільйони осіб отримали щеплення загалом.
- "Слуга народу" Михайло Радуцький вважає, що Європейський Союз може заохочувати людей до вакцинації. Депутат пропонує ЄС дозволити в'їзд громадянам з українськими сертифікатами щеплень.