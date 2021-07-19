Для цього потрібно правильно проводити кампанію зі стимулювання вакцинації. Таку думку висловив лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой.

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Новий спалах COVID-19 точно буде, – Донськой

"Ми можемо вплинути на те, скільки життів він (новий спалах – 24 канал) забере, якщо ми адресно прощепимо кілька мільйонів людей з групи ризику за віком, з діабетом чи серцево-судинними захворюваннями", – пояснив він.

Це дозволить уникнути такої жахливої смертності, яка була навесні 2021 року. За словами науковця, новий спалах COVID-19 однозначно буде. Адже ще багато людей не щепилися і не планують цього роботи.

Однак прощепити тих, хто буде мати складний перебіг, ми ще встигаємо. Якщо будемо активно нарощувати темпи вакцинації і більш адресно до цього підходити. Треба пришвидшуватися, щоб більше життів можна було б врятувати,

– наголосив він.

Донський зауважив, що найбільш вразливі до коронавірусу люди не поспішають робити щеплення. Тому до них треба достукатися, максимальним способом простимулювати. Інакше під час наступного спалаху саме пацієнти з групи ризику будуть давати важкі випадки.

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