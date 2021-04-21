Голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, доцент кафедри дитячих інфекційних захворювань Федір Лапій прогнозує те, що вакцинація проти коронавірусної інфекції знадобитися так само і в 2022 році.

Федір Лапій пояснив переваги щеплення проти коронавірусу на прикладі Ізраїлю, де повністю вакциновано понад 53% населення країни і понад 73% дорослого населення, що щеплення проти коронавірусу запобігає важкі випадки і госпіталізацію​.

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До слова, Ізраїль вже закрив всі відділення для інфікованих на коронавірусну інфекцію, оскільки захворюваність на інфекцію в країні впала.

Ми бачимо на прикладі Ізраїлю, що навряд чи зможемо внаслідок вакцинації звести нанівець випадки захворювання COVID-19. Але на тому ж прикладі Ізраїлю ми бачимо, що вакцина добре запобігає важкі випадки і госпіталізацію,

– заявив імунолог.

За його словами, вакцинація дає можливість "збити хвилю, запобігти смерті і госпіталізації, щоб розвантажити систему охорони здоров'я". Він також зазначив, що зараз у світі ще вивчають питання вакцинації дітей.

"У цьому відношенні вакцина працює дуже добре", – додав Федір Лапій.

Вакцинація в Україні: коротко

За минулу добу, 20 квітня, в Україні зробили 15 042 щеплення проти коронавірусу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 477 833 людини. 477 831 громадянин отримав тільки 1 дозу препарату. Натомість закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози) – 5 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу