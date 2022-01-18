Імунсил Д3 з природним бета-глюканом, вітаміном Д3 та цинком – проти вірусів та застуди
Джерело:Нутрімед
У сезон респіраторних інфекцій, що нині ускладнюється коронавірусною пандемією, найактуальніше питання для кожного з нас: як не захворіти? Відповідь очевидна: дбати про гігієну й зміцнювати імунітет!
Умови для потужного імунітету загальновідомі. Як невтомно нагадують імунологи, нам слід:
- різноманітно харчуватися;
- займатися спортом;
- налагодити режим сну;
- уникати тривалих стресів;
- вчасно робити потрібні щеплення;
- не зволікати з лікуванням хронічних захворювань.
До теми Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах
Підтримувати природну опірну здатність допомагають також натуральні імуномодулятори, зокрема "Імунсил D3" виробництва української компанії "Нутрімед". Активуючи місцевий та системний імунітет, він ефективно сприяє пригніченню розвитку вірусів і бактерій.
Важливо! "Імунсил D3" містить бета-1,3- та бета-1,6-глюкани, вітамін D3 та цинк, завдяки чому:
- забезпечує тривалий захист організму без надмірної стимуляції імунної системи під час несприятливих умов;
- знижує ризик вірусних та респіраторних захворювань у період сезонних інфекцій;
- запобігає виникненню ускладнень внаслідок низки захворювань.
- прискорює одужання;
- позитивно впливає на метаболізм загалом, компенсуючи брак зазначених речовин, від якого потерпає більшість українців у холодну пору року.
Як працюють активні компоненти
Щоб імунна система працювала без збоїв, її треба забезпечувати повним комплексом мікроелементів, вітамінів та інших нутрієнтів. В ідеалі організм має отримувати їх із їжі, проте в нашому кліматі це практично неможливо. Тож у пригоді нам стають якісні харчові добавки, що компенсують брак важливих біологічно активних речовин.
Розберімо детальніше імуномодулюючі складники "Імунсилу D3".
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Ролі мікроелементів і вітамінів в організмі людини тісно пов’язані. Так, гомеостаз цинку значною мірою регулюється вітаміном D – відомим модулятором імунітету.
Чому нам потрібен Вітамін D:
- збільшує вироблення β-дефензину й антимікробних пептидів, зокрема кателіцидину;
- гальмує активацію дендритних клітин і контролює активацію Т-лімфоцитів;
- індукує диференціацію моноцитів;
- стимулює експресію протизапальних цитокінів макрофагами;
- інгібує прозапальні інтерлейкіни 2, 6, 17;
- запобігає аутоімунним реакціям.
Дефіцит вітаміну D збільшує схильність до вірусних інфекцій дихальної системи, мікобактеріальних інфекцій, бронхіальної астми.Довідка. Рецептори вітаміну D є на поверхні всіх імунних клітин, активуючи синтез протеїнів, які відповідають за знищення чужорідних клітин.
Дослідження також показали, що вітамін D допомагає в боротьбі з коронавірусною хворобою, зокрема знижує ризик важкого перебігу COVID-19 та ймовірність смерті внаслідок інфікування.
Комплекс із вітаміном Д як профілактика коронавірусу / Фото Pexels
- Бета-глюкани "Імунсилу D3" містять структури, які називаються патогенно-асоційованими молекулярними патернами (PAMP), а за походженням є структурними елементами мембрани дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae. Численні дослідження довели, що ці бета-глюкани (1,3 і 1,6) – потужні природні імуномодулятори.
Основний механізм їхньої дії – це безпосередня взаємодія з рецепторами макрофагів, що активує неспецифічні захисні механізми та розвиток специфічної імунної відповіді: відбуваються активація цитотоксичних макрофагів, посилення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, стимулювання Т-лімфоцитів, збільшення продукції інших цитокінів, активація клітин-кілерів (NK-клітини), підвищення рівня білка гострої фази в сироватці крові. Бета-глюкани також мають протизапальні властивості (інгібують синтез прозапальних цитокінів – інтерлейкінів-6 та 12) і посилюють синтез інтерферону.
Отже, бета-глюкани активують як місцевий імунітет, забезпечуючи першу лінію захисту організму людини від мікроорганізмів, так і системний імунітет, що зумовлює знищення патогенів у разі їхнього потрапляння в організм.
Посилення імунітету бета-глюканами (1,3 і 1,6) відбувається без його надмірної стимуляції, що запобігає появі аутоімунних порушень. Бета-глюкани також:
- позитивно впливають на ліпідний обмін, знижуючи рівень холестерину і глюкози в крові;
- мають антиоксидантні властивості та сприяють нормалізації кишкового мікробіому.
- Цинк є другим за поширеністю складовим елементом в організмі людини після заліза. Він міститься в більш як 10% усіх білків людини та має множинні ролі в біологічних процесах, зокрема у функціонуванні імунітету. Цинк бере участь у:
- підтримці бар’єрної функції шкіри;
- генетичній регуляції функціонування лімфоцитів;
- нормальному розвитку (процеси проліферації, диференціації та дозрівання) й функціонуванні клітин неспецифічного імунітету (нейтрофілів, природних кілерів);
- регуляції міжклітинних сигнальних шляхів між клітинами імунної системи.
Широкий вплив цинку на ключові аспекти імунітету людини ґрунтується на багатогранності ролей цього мікроелемента, зокрема на участі в базових клітинних функціях (реплікація ДНК, транскрипція РНК, поділ та активація клітин), а також на антиоксидантній, мембрано-стабілізувальній і протизапальній дії.
Доведено, що цинк збільшує продукцію інтерферону-α в лейкоцитах, підвищуючи їхню противірусну активність. Дефіцит цинку супроводжується дисфункцією імунної системи та підвищенням схильності до вірусних інфекцій.
Отже, щоб тримати імунітет у повній боєготовності й мінімізувати ризик виникнення вірусних захворювань, а в разі інфікування – одужувати швидко й без ускладнень, дбайте про свій організм комплексно.
Більше рухайтеся, частіше спілкуйтеся з рідними та близькими, скоригуйте свій раціон. А забезпечити організм поживними речовинами вам допоможе "Імунсил D3".