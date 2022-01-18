Імунсил Д3 з природним бета-глюканом, вітаміном Д3 та цинком – проти вірусів та застуди

У сезон респіраторних інфекцій, що нині ускладнюється коронавірусною пандемією, найактуальніше питання для кожного з нас: як не захворіти? Відповідь очевидна: дбати про гігієну й зміцнювати імунітет!

Умови для потужного імунітету загальновідомі. Як невтомно нагадують імунологи, нам слід:

різноманітно харчуватися;

займатися спортом;

налагодити режим сну;

уникати тривалих стресів;

вчасно робити потрібні щеплення;

не зволікати з лікуванням хронічних захворювань.

До теми Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Підтримувати природну опірну здатність допомагають також натуральні імуномодулятори, зокрема "Імунсил D3" виробництва української компанії "Нутрімед". Активуючи місцевий та системний імунітет, він ефективно сприяє пригніченню розвитку вірусів і бактерій.

Важливо! "Імунсил D3" містить бета-1,3- та бета-1,6-глюкани, вітамін D3 та цинк, завдяки чому:

забезпечує тривалий захист організму без надмірної стимуляції імунної системи під час несприятливих умов;

знижує ризик вірусних та респіраторних захворювань у період сезонних інфекцій;

запобігає виникненню ускладнень внаслідок низки захворювань.

прискорює одужання;

позитивно впливає на метаболізм загалом, компенсуючи брак зазначених речовин, від якого потерпає більшість українців у холодну пору року.

Як працюють активні компоненти

Щоб імунна система працювала без збоїв, її треба забезпечувати повним комплексом мікроелементів, вітамінів та інших нутрієнтів. В ідеалі організм має отримувати їх із їжі, проте в нашому кліматі це практично неможливо. Тож у пригоді нам стають якісні харчові добавки, що компенсують брак важливих біологічно активних речовин.

Розберімо детальніше імуномодулюючі складники "Імунсилу D3".

Ролі мікроелементів і вітамінів в організмі людини тісно пов’язані. Так, гомеостаз цинку значною мірою регулюється вітаміном D – відомим модулятором імунітету.

Роль вітаміну D у функціонуванні імунної системи вперше встановили у 1983 році, коли науковці виявили рецептори вітаміну D на активованих Т-лімфоцитах і моноцитах.

Чому нам потрібен Вітамін D:

збільшує вироблення β-дефензину й антимікробних пептидів, зокрема кателіцидину;

гальмує активацію дендритних клітин і контролює активацію Т-лімфоцитів;

індукує диференціацію моноцитів;

стимулює експресію протизапальних цитокінів макрофагами;

інгібує прозапальні інтерлейкіни 2, 6, 17;

запобігає аутоімунним реакціям.

Дефіцит вітаміну D збільшує схильність до вірусних інфекцій дихальної системи, мікобактеріальних інфекцій, бронхіальної астми.

Рецептори вітаміну D є на поверхні всіх імунних клітин, активуючи синтез протеїнів, які відповідають за знищення чужорідних клітин.

Дослідження також показали, що вітамін D допомагає в боротьбі з коронавірусною хворобою, зокрема знижує ризик важкого перебігу COVID-19 та ймовірність смерті внаслідок інфікування.



Комплекс із вітаміном Д як профілактика коронавірусу / Фото Pexels

Бета-глюкани "Імунсилу D3" містять структури, які називаються патогенно-асоційованими молекулярними патернами (PAMP), а за походженням є структурними елементами мембрани дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae. Численні дослідження довели, що ці бета-глюкани (1,3 і 1,6) – потужні природні імуномодулятори.

Основний механізм їхньої дії – це безпосередня взаємодія з рецепторами макрофагів, що активує неспецифічні захисні механізми та розвиток специфічної імунної відповіді: відбуваються активація цитотоксичних макрофагів, посилення продукції інтерлейкіну-1 макрофагами, стимулювання Т-лімфоцитів, збільшення продукції інших цитокінів, активація клітин-кілерів (NK-клітини), підвищення рівня білка гострої фази в сироватці крові. Бета-глюкани також мають протизапальні властивості (інгібують синтез прозапальних цитокінів – інтерлейкінів-6 та 12) і посилюють синтез інтерферону.

Отже, бета-глюкани активують як місцевий імунітет, забезпечуючи першу лінію захисту організму людини від мікроорганізмів, так і системний імунітет, що зумовлює знищення патогенів у разі їхнього потрапляння в організм.

Посилення імунітету бета-глюканами (1,3 і 1,6) відбувається без його надмірної стимуляції, що запобігає появі аутоімунних порушень. Бета-глюкани також:

позитивно впливають на ліпідний обмін, знижуючи рівень холестерину і глюкози в крові;

мають антиоксидантні властивості та сприяють нормалізації кишкового мікробіому.

Цинк є другим за поширеністю складовим елементом в організмі людини після заліза. Він міститься в більш як 10% усіх білків людини та має множинні ролі в біологічних процесах, зокрема у функціонуванні імунітету. Цинк бере участь у:

підтримці бар’єрної функції шкіри;

генетичній регуляції функціонування лімфоцитів;

нормальному розвитку (процеси проліферації, диференціації та дозрівання) й функціонуванні клітин неспецифічного імунітету (нейтрофілів, природних кілерів);

регуляції міжклітинних сигнальних шляхів між клітинами імунної системи.

Широкий вплив цинку на ключові аспекти імунітету людини ґрунтується на багатогранності ролей цього мікроелемента, зокрема на участі в базових клітинних функціях (реплікація ДНК, транскрипція РНК, поділ та активація клітин), а також на антиоксидантній, мембрано-стабілізувальній і протизапальній дії.

Доведено, що цинк збільшує продукцію інтерферону-α в лейкоцитах, підвищуючи їхню противірусну активність. Дефіцит цинку супроводжується дисфункцією імунної системи та підвищенням схильності до вірусних інфекцій.

Отже, щоб тримати імунітет у повній боєготовності й мінімізувати ризик виникнення вірусних захворювань, а в разі інфікування – одужувати швидко й без ускладнень, дбайте про свій організм комплексно.

Більше рухайтеся, частіше спілкуйтеся з рідними та близькими, скоригуйте свій раціон. А забезпечити організм поживними речовинами вам допоможе "Імунсил D3".