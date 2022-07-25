Як довго імунітет захищає від коронавірусу

Анна Мартнер і співавтори з Університету Гетеборга повідомляють про два нові висновки про імунітет проти коронавірусу. По-перше, кілька варіантів вірусоспецифічних Т-клітин (це лімфоцити, які відіграють центральну роль імунної відповіді) з'являються в крові одразу після COVID-19, але зникають через 10 – 12 тижнів.

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По-друге, група високоспеціалізованих Т-клітин, призначених для полегшення знищення інфікованих клітин, залишалася активною в крові всіх раніше інфікованих SARS-CoV-2 пацієнтів. Ці Т-клітини не зникали і не зменшувалися навіть при тривалому спостереженні.

Отримані дані можуть пояснити зниження ризику важких захворювань і смертності серед пацієнтів, які повторно інфікувалися SARS-CoV-2.

Як відбувалося дослідження

Вчені зібрали 81 зразок крові у співробітників лікарні, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі в перший рік пандемії, і в неінфікованих людей для контрольної групи. Дослідники вивчали реактивність Т-клітин на внутрішню частину SARS-CoV-2 (нуклеокапсид вірусу), таким чином фіксуючи відповіді Т-клітин, які виникають лише після природного зараження.

Зразки крові піддавалися впливу понад 100 пептидів з нуклеокапсиду вірусу SARS-CoV-2. Потім дослідники проаналізували, які медіатори Т-клітин (цитокіни) виробляються клітинами крові, щоб визначити тривалість реактивності Т-клітин після інфекції.

Як довго живуть Т-клітин

Було помічено, що підгрупа спеціалізованих Т-клітин (клітин Th1), які сприяють знищенню інфікованих вірусом клітин, була активною щонайменше 20 місяців після COVID-19. Інфіковані пацієнти також містили кілька інших типів Т-клітин, які реагували на SARS-CoV-2. Ці Т-клітини зникли з крові приблизно через два місяці після одужання від інфекції.