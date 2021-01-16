Індія почала найбільшу в світі кампанію вакцинації від COVID-19
У світі 16 січня почалася наймасштабніша кампанія з вакцинації. Приблизно 300 мільйонів жителів Індії отримають вакцину від COVID-19.
У перший день вакцинації планують зробити приблизно 100 щеплень в кожному з 3006 центрів країни. Про це повідомляє AP.
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"Ми починаємо найбільшу в світі кампанію з вакцинації, і вона покаже світу наші можливості", — сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
Водночас він закликав населення країни не вірити чуткам про небезпеку вакцин. Першими дозу препарату проти коронавірусу отримають медичні працівники — це приблизно 30 мільйонів осіб.
На другому етапі планують вакцинувати 270 мільйонів осіб, зокрема людей віком від 50 років, а також тих осіб, що мають супутні захворювання.
Що відомо про вакцини в Індії
- Індія схвалила використання 2 вакцин від коронавірусу. Однією з них є препарат проти коронавірусу розробки Оксфордського університету і компанії AstraZeneca, а другу — індійської Bharat Biotech.
- Крім цих вакцин, в Індії випробовували ZycovD від компанії Zydus Cadila і Biological E. Ltd спільно з американськими Dynavax Technologies Corp і медичним коледжем Бейлора.
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