У світі 16 січня почалася наймасштабніша кампанія з вакцинації. Приблизно 300 мільйонів жителів Індії отримають вакцину від COVID-19.

У перший день вакцинації планують зробити приблизно 100 щеплень в кожному з 3006 центрів країни. Про це повідомляє AP.

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"Ми починаємо найбільшу в світі кампанію з вакцинації, і вона покаже світу наші можливості", — сказав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Водночас він закликав населення країни не вірити чуткам про небезпеку вакцин. Першими дозу препарату проти коронавірусу отримають медичні працівники — це приблизно 30 мільйонів осіб.

На другому етапі планують вакцинувати 270 мільйонів осіб, зокрема людей віком від 50 років, а також тих осіб, що мають супутні захворювання.

Зверніть увагу! Станом на 16 січня 2021 року в Індії від початку пандемії зафіксували 10 543 659 випадків коронавірусу. Вдалося одужати 10 179 715 особам, смертельних випадків – 152 130.

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