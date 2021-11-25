Назальний спрей від COVID-19

Індійська компанія Life Sciences and Technology Center заявила, що розробляє назальний спрей для контролю коронавірусу. Вже розпочали клінічні випробування.

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Препарат отримав назву Savlon. Втім у компанії відмовляються детально розповідати про те, де проводиться клінічне випробування та де здійснюватиметься виробництво після отримання всіх необідних схвалень.

На цей час ми не можемо поділитися більш детальною інформацією, оскільки клінічні випробування продовжуються,

– йдеться в повідомленні.

Однак вже відомо, що компанія отримала схвалення індійських комітетів та зареєстрована в Реєстрі клінічних випробувань Індії (CTRI).

Ефективність препарату

У компанії заявили, що їхній препарат може бути ефективним та безпечним для запобігання інфекції та передачі COVID-19 поряд з вже чинними ліками.

Препарат планують продавати вже після отримання всіх необхідних дозволів регулювальних органів.

До слова! Вчені з Колумбійського університету також розробили назальний спрей проти коронавірусу ще у лютому 2021 року. Вони запевняють, що спрей надає миттєвий захист від вірусу, який триває не менше ніж добу. Також розробники стверджують, що препарат ефективно захищає від мутованих варіантів SARS-CoV-2.