Через різкий спалах захворюваності на коронавірус в країні зросла й смертність. Від початку пандемії в Індії померли вже понад 246 тисяч людей.

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Що спричинило спалах хвороби

Такі масові зараження спричинив новий штам коронавірусу, який є агресивнішим за попередні. За даними вчених, це дозволяє йому ухилятися від антитіл, тому заразитися можуть навіть ті, хто вже переніс COVID-19 або зробив щеплення.

Наразі, "індійський" варіант хвороби шириться світом, постійно поповнюючи список уражених країн.

Те, що відбувається в Індії, має стати тривожним сигналом для всіх нас. Пандемія ще далеко від закінчення, випадки захворювання зростають зі стрімкими темпами по всій Південній Азії,

– заявила представниця ЮНІСЕФ в Індії Ясмін Хейк.

Яка ситуація у лікарнях

Стрімке поширення коронавірусу значно "вдарило" по медичній системі країни. Багато лікарень залишаються переповненими. Там бракує кисню та ліжок для нових хворих.



У лікарнях Індії бракує місць / Фото Unsplash

Відчутною є й нестача медичного персоналу, тому лікарі закликають людей лікуватися вдома. Це спричиняє збільшення смертності в країні. Місцевим крематоріям не вистачає потужностей, тому влада організовує багаття для спалення тіл просто неба – у парках та скверах.

"Це справжній колапс. Кожного дня ми втрачаємо пацієнтів, у нас навіть немає часу, щоб когось жаліти. Це не прихована ситуація, про неї знають всі – адміністрація, губернатор, взагалі всі", – розповіла лікарка інтенсивної терапії Ручі Гупта.

Влада не вводить локдаун

Попри катастрофу в країні, індійський уряд досі не запроваджує загальнонаціональний локдаун. Там пояснюють це економічними труднощами та масовим безробіттям.

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Однак вже близько половини індійських штатів, включно зі столицею Нью-Делі, запровадили карантин на місцях. Решта – частково. Працювати в умовах карантинних обмежень можуть лише урядові установи, аптеки та продуктові магазини.

Я розмовляв з кількома вищими політичними діячами Індії. Вони були впевнені, що ситуація покращиться протягом наступних кількох днів. Я намагався донести їм, якщо навіть все складеться дуже добре, наступні кілька тижнів будуть жахливими,

– заявив експерт з питань охорони здоров'я Ашиш Джа.

Світ не залишився осторонь від проблеми

Наразі безліч країн світу намагаються допомогти Індії подолати неконтрольоване поширення коронавірусу. Україна теж не залишилась осторонь. Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги.

Втім, за даними американських журналістів, місцева влада не завжди може впоратися з логістичними труднощами, тому люди іноді не отримують міжнародну допомогу.

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Експерти прогнозують, що до середини червня 2021 року Індія може стати світовим лідером за кількістю хворих, де COVID-19 підхоплять більше ніж 50 мільйонів людей. Водночас кількість смертей може сягнути 1 мільйона.