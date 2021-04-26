Індія припинила постачання Covishield в Україну: чи отримають щеплені другу дозу

Індія тимчасово припинила постачати препарат Covishield (AstraZeneca) в Україну. Але головний санлікар країни Віктор Ляшко запевнив, що щеплені цим препаратом обов'язково отримають другу дозу.

Через високий сплеск захворюваності Індія поки що призупинила постачання вакцини Covishield до інших країн. Якщо ситуація з коронавірусом в країні стабілізується, МОЗ очікує, що упродовж квітня-травня постачання відновиться.

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Але українці, які отримували першу дозу Covishield, зможуть закінчити вакцинацію вчасно. Оскільки компанія AstraZeneca виготовляє препарат на різних виробничих майданчиках.

Віктор Ляшко “Вакцина AstraZeneca, виготовлена на індійському, на корейському чи на європейському майданчиках – це один і той же продукт, але з різними назвами. Ця вакцина взаємозамінна. Саме тому без різниці, як їх комбінувати: яку вводити як першу дозу, яку – як другу, або вакцинувати однією і тією ж самою. Невзаємозамінні вацини – це, наприклад, Pfizer з Covishield, Sinovac з AstraZeneca”.

Він додав, що Індія "скоріш за все" буде постачати в Україну наступні партії. Адже МОЗ законтрактувало 2 мільйони доз Covishield, а отримало поки що лише 500 тисяч. У відомстві сподіваються, що постачання відновиться впродовж квітня-травня 2021 року.

Зауважимо, що 23 квітня в Україну поставили нову партію вакцини AstraZeneca у розмірі 367 тисяч доз. Ми отримали її безкоштовно в рамках механізму COVAX від ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Препарат виготовлений на потужностях Південної Кореї та має іншу локальну назву – AstraZeneca-SKBio. Це той самий препарат, що і Covishield. Різниця лише в тому, що вакцина вироблялась на різних виробничих майданчиках. Формула ідентична, тому вакцини абсолютно взаємозамінні.

Кого щепитимуть вакциною AstraZeneca-SKBio